Uczniowie z Bytomia przejmują inicjatywę: ich plan to szkolny radiowęzeł. Na realizację marzeń brakuje jednak pieniędzy. Radiowęzeł ma być sercem komunikacji wewnątrzszkolnej, platformą dla uczniowskich talentów i pomysłów.

Radiowęzeł w SP 51 w Bytomiu: Inwestycja dla przyszłych pokoleń / Shutterstock

Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu chce wkroczyć w nową erę komunikacji i wprowadzić w życie pomysł, który ma szansę zrewolucjonizować uczniowską codzienność. Chodzi o stworzenie szkolnego radiowęzła.

Dyrektor szkoły, Beata Hucz-Pszon, z entuzjazmem przyjęła propozycję uczniów, dając im "pełne błogosławieństwo" do realizacji projektu.

Integracja zaczyna się w sercu każdego człowieka - mówi pani dyrektor, podkreślając, jak ważne jest wspólne działanie i spędzanie czasu w szkolnej społeczności, niezależnie od indywidualnych potrzeb uczniów. Radiowęzeł ma stać się narzędziem, które jeszcze bardziej zacieśni więzi między uczniami, a także ułatwi codzienne funkcjonowanie, zwłaszcza w szkole z oddziałami integracyjnymi.

Uczniowie, pełni zapału, w rozmowie z dziennikarka RMF FM wskazują na wiele korzyści, jakie niesie ze sobą wprowadzenie radiowęzła. Od przekazywania bieżących informacji, przez apele bezpieczeństwa, po możliwość puszczenia muzyki na przerwach. Pomysłów nie brakuje.

To zdecydowanie byłoby duże ułatwienie - mówi jeden z uczniów, podkreślając, że radiowęzeł mógłby również służyć jako alternatywa dla tradycyjnego dzwonka, który bywa uciążliwy dla osób z nadwrażliwością słuchową.

Ambicje sięgają jednak dalej. Uczniowie chcą, by radiowęzeł stał się platformą dla przyszłych pokoleń, a także oknem na świat, przez które do szkoły zawitałyby nowe technologie i media społecznościowe. W planach jest nawet zaproszenie influencerów oraz rozwijanie kompetencji komunikacyjnych wśród uczniów.

SP 51 w Bytomiu

Realizacja projektu wymaga jednak znacznych środków finansowych. Koszt zakupu odpowiedniego sprzętu, w tym głośników do kilkudziesięciu pomieszczeń, komputera, miksera i mikrofonu, to wydatek rzędu co najmniej 50 tysięcy złotych. Kwota ta znacznie przekracza możliwości finansowe szkoły.

Każdy, kto chciałby przyczynić się do realizacji tego marzenia, tutaj znajdziesz link do zbiórki.

Zebrane środki zostaną przekazane w formie darowizny na rzecz Rady Rodziców, która wspiera szkołę w realizacji projektu.

Z uczniami z tej bytomskiej szkoły spotkamy się jutro na antenie RMF FM oraz na rynku Bytomia, podczas akcji Twoje fajne miasto w RMF FM. Dołączcie do nas. Czekamy na Was od 10 do 15. Będziecie mogli porozmawiać z inicjatorami pomysłu, a przy okazji zobaczyć, jak tworzymy Fakty RMF FM.