Prawie 3 godziny walczyli strażacy z pożarem na terenie Jura Parku w Bałtowie (województwo świętokrzyskie). Nie ma osób poszkodowanych.

Zdjęcie z akcji gaśniczej / KP PSP Ostrowiec Świętokrzyski / Państwowa Straż Pożarna

Jura Park w Bałtowie to popularna atrakcja turystyczna. Znajduje się tam m.in. park dinozaurów z imponującymi figurami tych zwierząt, park miniatur, park zabaw i zwierzyniec.

Strażacy z Ostrowca Świętokrzyskiego informują, że pożar wybuchł po godz. 5. Zapalił się drewniany budynek zaplecza gastronomicznego na terenie Jura Parku.

W akcji gaśniczej wzięło udział 19 strażaków. Pożar nie rozprzestrzenił się na sąsiednie budynki.

Nikt nie został poszkodowany. Na zdjęciach widać, że zadymienie było duże.

Strażacy informują, że ogień zniszczył wyposażenie budynku. Akcja gaśnicza trwała prawie 3 godziny.