​Wczesnym rankiem w jednym z mieszkań w Knurowie (woj. śląskie) policjanci znaleźli ciało 80-letniej kobiety oraz rannego 82-letniego mężczyznę. W sprawie zatrzymano 52-letnią córkę małżeństwa. Śledczy wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

/ Shutterstock

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 22 września, około godziny 4:00 nad ranem. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach otrzymał zgłoszenie o zakłócaniu spokoju w jednym z mieszkań na terenie Knurowa. Z przekazanych informacji wynikało, że w lokalu może dochodzić do kłótni.

Makabryczne odkrycie w mieszkaniu

Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji. Po wejściu do mieszkania funkcjonariusze znaleźli ciało 80-letniej kobiety z widocznymi obrażeniami. W lokalu znajdował się również 82-letni mężczyzna, który również miał rany i wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu niezbędnej pomocy.

Zatrzymana 52-letnia córka

W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 52-letnią kobietę. Jak dowiedział się TVN24, to córka starszego małżeństwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowali śledczy pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczono ślady i prowadzono szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia.

Czynności w sprawie prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gliwice - Zachód. Śledczy ustalają dokładny przebieg i motywy tragicznych wydarzeń. Na ten moment nie są znane szczegóły dotyczące przyczyn ani okoliczności zdarzenia.