Nowoczesny system diagnostyczny oparty na sztucznej inteligencji, opracowany przez naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ma szansę odmienić codzienną pracę lekarzy radiologów. Platforma Raygenic Rayspad, testowana w Szpitalu Uniwersyteckim, przyspiesza analizę badań obrazowych, zwiększa precyzję diagnoz i minimalizuje ryzyko przeoczenia zmian patologicznych.

/ Materiały prasowe

Diagnostyka obrazowa to jeden z najważniejszych elementów współczesnej medycyny. Szybka i precyzyjna analiza zdjęć z tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego może decydować o skuteczności leczenia. Naukowcy z AGH w Krakowie opracowali innowacyjny system, który wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do wspierania lekarzy w analizie obrazów medycznych.

System Raygenic Rayspad to zaawansowana przeglądarka diagnostyczna wyposażona w moduły AI. Przez pół roku była testowana w warunkach klinicznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W ramach pilotażu lekarze korzystali z platformy do opisu blisko stu badań obrazowych. Algorytmy automatycznie wykrywały zmiany, segmentowały organy i dokonywały precyzyjnych pomiarów, a wyniki były porównywane z analizą specjalistów.

Kluczowe funkcjonalności systemu

Raygenic Rayspad oferuje szereg rozwiązań, które mają usprawnić codzienną pracę radiologów:

Automatyczna segmentacja organów - szybkie i precyzyjne oznaczanie struktur anatomicznych,

- szybkie i precyzyjne oznaczanie struktur anatomicznych, Detekcja anomalii - AI samodzielnie identyfikuje zmiany patologiczne, w tym podejrzane ogniska nowotworowe czy zmiany pourazowe,

- AI samodzielnie identyfikuje zmiany patologiczne, w tym podejrzane ogniska nowotworowe czy zmiany pourazowe, Precyzyjne wymiarowanie zmian - system automatycznie mierzy wykryte patologie, co przyspiesza i standaryzuje opisy badań.

Opinie lekarzy i perspektywy wdrożenia

Lekarze uczestniczący w testach podkreślają, że narzędzie działa jak "dodatkowy, niezwykle uważny asystent", który nie przeoczy żadnego szczegółu. Wdrożenie systemu na szeroką skalę wymaga jeszcze dopracowania, jednak już teraz rozwiązanie to może być dużym wsparciem dla personelu medycznego.

Jednym z atutów platformy jest jej niezależność od sprzętu i lokalizacji. Dzięki technologii chmurowej lekarze mogą analizować obrazy z różnych urządzeń i placówek, bez konieczności synchronizacji danych. Ujednolicony interfejs eliminuje błędy wynikające z różnic w standardach systemów.

Za projektem stoi interdyscyplinarny zespół ekspertów z AGH i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Twórcy zapowiadają dalszy rozwój systemu i rozszerzanie jego funkcjonalności. Celem jest nie tylko wsparcie lekarzy, ale także przyspieszenie cyfrowej transformacji w polskich placówkach medycznych.