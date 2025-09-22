Już na początku października na Podkarpaciu rusza szeroko zakrojona akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionki będą zrzucane z samolotów i rozkładane ręcznie wokół ludzkich osiedli. Eksperci ostrzegają: nie dotykajcie przynęt! Akcja ma potrwać dziewięć dni i objąć całe województwo.

Jesienna akcja szczepienia lisów na Podkarpaciu. Kiedy i jak będzie przebiegać? / Shutterstock

Szczepienia lisów - bezpieczeństwo ludzi i zwierząt

Od 2 do 10 października na terenie całego województwa podkarpackiego prowadzona będzie jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Jak informuje urząd wojewódzki, szczepionka będzie zrzucana z powietrza oraz wykładana ręcznie - wszystko po to, by objąć jak największy obszar i skutecznie zabezpieczyć dziką faunę przed groźną chorobą.

Szczepionki jak ciasteczka - jak to działa?

Akcja szczepienia lisów to niecodzienny widok - z samolotów spadają niewielkie przynęty, przypominające wyglądem ciasteczka. Jednak zamiast słodkiego nadzienia, ich wnętrze skrywa aluminiowo-plastikowy pojemnik wypełniony płynną szczepionką. Przynęty wydzielają specyficzny zapach, który przyciąga lisy. Kiedy zwierzę przegryzie pojemnik, szczepionka dostaje się do jego jamy ustnej i wytwarza odporność immunologiczną.

Jesienne szczepienia nie są nowością. Takie akcje powtarzane są regularnie od lat. Dzięki temu drapieżniki utrzymują wysoki poziom odporności na wściekliznę, a liczba przypadków tej groźnej choroby pozostaje na minimalnym poziomie.

Szczepionka działa wyłącznie na lisy i jenoty azjatyckie - inne zwierzęta nie są na nią podatne. To skuteczna metoda walki ze wścieklizną, która wciąż stanowi zagrożenie nie tylko dla dzikich zwierząt, ale także dla ludzi i zwierząt domowych.

Ostrzeżenie dla mieszkańców - nie dotykajcie przynęt!

Podkarpacki lekarz weterynarii apeluje do wszystkich mieszkańców regionu o zachowanie ostrożności. Szczepionki są skuteczne tylko wtedy, gdy nie zostaną dotknięte przez człowieka - lisy omijają przynęty, które noszą ludzki zapach.

W razie kontaktu człowieka ze szczepionką ukrytą w przynęcie należy skonsultować się z lekarzem - podkreśla Mirosław Welz.

Przez cały okres akcji oraz przez dwa tygodnie po jej zakończeniu, właściciele mięsożernych zwierząt domowych powinni trzymać je w zamknięciu. Należy także powstrzymać się od polowań na terenach objętych akcją.