91-letni mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego odzyskał rower rehabilitacyjny, który kilka dni temu został mu skradziony sprzed bloku. Sprawca - 36-letni mężczyzna - został zatrzymany i trafił do aresztu. Jak się okazało, był poszukiwany w celu odbycia kary za unikanie płacenia alimentów.

91-latek odzyskał skradziony rower rehabilitacyjny, fot. Policja Wodzisław Śląski

Złodziej ukradł rower, z którego na co dzień korzystał schorowany 91-latek. Mundurowi natychmiast podjęli działania i wytypowali, że kradzieży mógł dokonać 36-letni mieszkaniec miasta.

Kilka dni później dwóch policjantów - jeden z wodzisławskiej, drugi z rybnickiej jednostki - w czasie wolnym od służby zauważyło w centrum miasta poszukiwanego mężczyznę. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali, zatrzymując 36-latka i przekazując go wezwanym na miejsce kolegom z patrolu.

Ukradziony rower, który był dla seniora niezbędny w codziennym funkcjonowaniu, udało się odzyskać - w nienaruszonym stanie wrócił do swojego właściciela.

Jak się okazało, zatrzymany 36-latek był również poszukiwany w związku z wyrokiem 5 miesięcy więzienia za uchylanie się od płacenia alimentów. Teraz spędzi najbliższe miesiące za kratkami. Za kradzież grozi mu dodatkowo kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymany 36-latek, fot. Policja Wodziasław