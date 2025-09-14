Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne w wypadku na drodze wojewódzkiej 789 pod Lelowem (woj. śląskie). Samochód uderzył w przepust drogowy.

Wypadek pod Lelowem, fot. Śląska Policja

W niedzielę około godziny 15:00 na drodze wojewódzkiej nr 789 łączącej Lelów z Żarkami doszło do tragicznego wypadku. Na łuku drogi samochód osobowy marki renault zjechał na pobocze, uderzył w przepust, następnie w drzewo, a na końcu w ogrodzenie jednej z posesji.

Samochodem podróżowały trzy osoby - 44-letni mężczyzna, 37-letnia kobieta oraz dziecko w wieku 6 lat. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Dwie pozostałe pasażerki z obrażeniami ciała zostały przetransportowane do szpitala.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga w rejonie zdarzenia jest zablokowana; ruch odbywa się lokalnie.

Na miejscu tragedii pracują służby. Przyczyny i okoliczności wypadku są wyjaśniane.

