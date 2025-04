Służba Celno-Skarbowa w zaplombowanej naczepie znalazła tytoń bez polskich znaków akcyzy. Po przewiezieniu do magazynu został on zważony. Było go 5 932 kg. Mundurowi zajęli ładunek. Jego szacunkowa wartość to 5,2 mln zł. Gdyby tytoń trafił na rynek, straty Skarbu Państwa wyniosłyby 6,6 mln zł z tytułu akcyzy i 1,7 mln zł z VAT.

W naczepie była także tak zwana zagłuszarka sygnału GPS. Urządzenie eliminuje pasma telefonii komórkowej, przez co lokalizatory nie mogą ustalić pozycji pojazdu - wyjaśnił Kasprzak.

Kierowca został zatrzymany. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Żywcu, która postawiła mu zarzut w sprawie karnej. Sąd, na wniosek śledczych, postanowił, że mężczyzna ma zakaz opuszczania kraju i obowiązek meldowania się na policji.