Prawie ćwierć wieku, bo aż 24 lata, ukrywał się jeden z mieszkańców Sosnowca. Teraz został zatrzymany i trafił już do aresztu.
Mężczyzna poszukiwany był listami gończymi za kradzieże i oszustwa.
Poszukiwany zmieniał miejsce zamieszkania i wyjeżdżał za granicę. Tam też spędził większość czasu.
Ostatecznie zdecydował się jednak wrócić do Polski i wtedy jego adres ustalili i tam go zatrzymali sosnowieccy policjanci. Bbył zaskoczony cała sytuacją.
63-letni obecnie mężczyzna już trafił do aresztu śledczego.