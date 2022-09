Rosną korki na trasie numer 86 między Sosnowcem i Katowicami (woj. śląskie). Powodem remont i zwężenie drogi na tym odcinku.

Prace drogowe na S86 pomiędzy Katowicami a Sosnowcem / GDDKiA Katowice / Materiały prasowe

Jak przypomina dziennikarz RMF FM Marcin Buczek kierowcy chcący ominąć korek mogą korzystać z dróg lokalnych, m.in. przez Sosnowiec i Mysłowice, ale ponieważ coraz więcej kierowców wybiera takie rozwiązanie, również i tam trzeba się liczyć z zatorami.

W poniedziałek rano korek na trasie S86 zaczynał się już przed Czeladzią i sięgał do Katowic. Z kolei na drodze krajowej nr 94 początek korka na pasie do Katowic znajdował się w Sosnowcu-Środuli.

Każdej doby przez remontowany odcinek drogi przejeżdża prawie 113 tys. samochodów.

Na czym polegają prace drogowe na S86?

O planowanych utrudnieniach drogowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała kilka dni temu. Prace rozpoczęły się w piątek po południu.

Dziś ma zostać wykonane frezowanie prawego i środkowego pasa jezdni w kierunku Katowic. W związku z tym wprowadzono zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe i autobusy, a także ograniczono dopuszczalną prędkość do 60 km/h.

Wyznaczymy dwa pasy ruchu. Dostępna szerokość jezdni pozwolili na utworzenie lewego pasa ruchu o szerokości 2,75 m i prawego o szerokości 3 m. Włączenia do drogi ekspresowej będą odbywać się z wykorzystaniem linii zatrzymania oraz znaku STOP - informowała w miniony czwartek GDDKiA.

Jak podała Dyrekcja, jeśli warunki pogodowe pozwolą, frezowanie będzie odbywać się w dzień i w porze nocnej. Tam, gdzie okaże się to zasadne, sfrezowana zostanie również warstwa wiążąca nawierzchni. Równocześnie w miejsce sfrezowanej nawierzchni wbudowywana będzie nowa mieszanka kruszywa i asfaltu - informuje GDDKiA.

Frezowanie drogi w kierunku Katowic ma potrwać do piątku, następnie te same prace zostaną wykonane na jezdni w kierunku Sosnowca. Poprzedzi to zmiana organizacji ruchu, którą rozpoczniemy 28 września (środa) - podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.

Remont pasów lewych i środkowych na obu jezdniach powinien zostać zrealizowany do połowy października. Po zakończeniu tego etapu robót ruch zostanie przeniesiony na wyremontowane pasy jezdni, a następnie rozpocznie się remont pasa prawego i awaryjnego. W tym etapie użytkownicy drogi również będą mieli do dyspozycji po dwa pasy w każdym z kierunków. Szerokość pasa lewego będzie wynosiła 3,5 m, a środkowego 3,25 m. Przewidujemy, że zakończenie remontu tego odcinka powinno nastąpić do 15 listopada - informuje GDDKiA.