Odliczanie trwa! Już 15 stycznia o godzinie 9:00 startuje Wielki Urodzinowy LIVE RMF FM - wyjątkowa, 36-godzinna transmisja na żywo, która połączy słuchaczy z całej Polski. Z okazji swoich 36. urodzin radio przygotowało rekordowy maraton pełen emocji, gwiazd, konkursów i niezapomnianych momentów. Sprawdź, co czeka na Ciebie podczas tego niezwykłego wydarzenia!

/ RMF FM

36 lat RMF FM - historia, która łączy pokolenia

RMF FM to nie tylko radio - to marka, która od 36 lat towarzyszy Polakom w codziennym życiu, dostarczając najświeższych informacji, najlepszej muzyki i niezapomnianych emocji. Każdego dnia miliony słuchaczy włączają RMF FM, by być na bieżąco z wydarzeniami w kraju i na świecie, posłuchać ulubionych przebojów czy po prostu poczuć pozytywną energię płynącą z eteru.

W tym roku ekipa RMF FM postanowiła uczcić swoje urodziny w wyjątkowy sposób - organizując najdłuższy live w historii stacji. To wydarzenie, jakiego jeszcze nie było!

Maraton na żywo - 36 godzin bez przerwy!

Wielki Urodzinowy LIVE RMF FM to aż 36 godzin nieprzerwanej transmisji na żywo - zarówno ze studia, jak i z różnych zakątków Polski. W tym czasie dziennikarze, reporterzy, korespondenci, serwisanci, wydawcy i producenci będą obecni wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Ale to nie wszystko! Do wspólnego świętowania dołączą także gwiazdy, influencerzy i podcasterzy, którzy chwycą za telefony i mikrofony, by razem z Wami celebrować urodziny radia.

Podczas transmisji nie zabraknie niespodzianek, wyjątkowych rozmów i spotkań z ulubionymi osobowościami RMF FM. To także szansa, by zobaczyć radio "od kuchni" i przekonać się, jak wygląda praca ekipy na żywo - bez cięć, bez scenariusza, z pełnym zaangażowaniem i pasją.

Słuchacze w centrum wydarzeń - dołącz do zabawy!

Najważniejszą częścią urodzinowego live’a są słuchacze - najlepsi pod słońcem! To właśnie Wy możecie stać się częścią tego wyjątkowego wydarzenia. RMF FM zaprasza wszystkich do wspólnego świętowania - wystarczy zgłosić się i transmitować swój własny live ze szkoły, pracy, samochodu, podczas zakupów, na spacerze czy po prostu z domowej kanapy.

To niepowtarzalna okazja, by podzielić się swoją codziennością z całą Polską i stać się częścią radiowej rodziny RMF FM. Wspólne świętowanie, interakcja i pozytywna energia - tego nie można przegapić!



Konkursy, nagrody i niezapomniane chwile

Podczas 36-godzinnej transmisji nie zabraknie emocjonujących konkursów z fantastycznymi nagrodami. Ekipa RMF FM przygotowała mnóstwo niespodzianek, które sprawią, że urodzinowy live na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników. To doskonała okazja, by nie tylko dobrze się bawić, ale także wygrać coś wyjątkowego!

Jak dołączyć do Wielkiego Urodzinowego LIVE RMF FM?

Chcesz wziąć udział w tym historycznym wydarzeniu? To proste! Zgłoś się już teraz i transmituj swojego live’a razem z ekipą RMF FM. Możesz też po prostu włączyć transmisję na stronie rmf.fm lub na oficjalnym kanale YouTube RMF FM i bawić się razem z milionami słuchaczy z całej Polski.

Nie przegap tej okazji - odliczanie już się rozpoczęło! Wielki Urodzinowy LIVE RMF FM wystartuje punktualnie 15 stycznia o 9:00 i potrwa nieprzerwanie aż do 21:00 następnego dnia. To będzie prawdziwe święto radia, muzyki i pozytywnej energii!

RMF FM zaprasza na niezapomniane urodziny

36 godzin non stop, setki gości, tysiące interakcji i miliony słuchaczy - tak RMF FM świętuje swoje 36. urodziny. Wielki Urodzinowy LIVE to wydarzenie, które na długo zapisze się w historii radia. Dołącz do zabawy, bądź częścią tej niezwykłej przygody i świętuj razem z ekipą RMF FM!