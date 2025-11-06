Do Sądu Rejonowego w Sosnowcu (Śląskie) trafił akt oskarżenia przeciwko Kamilowi K., byłemu trenerowi młodych piłkarzy klubu Czarni Sosnowiec. Mężczyzna usłyszał siedem zarzutów związanych z przestępstwami o charakterze seksualnym wobec swoich nieletnich podopiecznych. Sprawa wstrząsnęła lokalną społecznością i środowiskiem sportowym.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Siedem zarzutów, trzech pokrzywdzonych

Jak poinformował zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Północ Michał Łukasik, Kamil K. odpowie za siedem przestępstw, których ofiarami padło trzech chłopców.

Trzy zarzucane oskarżonemu przestępstwa dotyczą dopuszczania się wobec osoby małoletniej tzw. innych czynności seksualnych, za co może grozić kara do 15 lat więzienia. Trzy kolejne zarzuty dotyczą prezentowania dziecku treści pornograficznych, a ostatni prezentowania treści pornograficznych małoletniemu w celu zaspokojenia seksualnego – przekazał prokurator.



Przyznanie się do winy i linia obrony

Kamil K. został zatrzymany przez policję na początku lutego 2025 roku po zawiadomieniu złożonym przez rodzica jednego z chłopców.

Po przedstawieniu zarzutów został aresztowany, jednak w sierpniu sąd uchylił ten środek zapobiegawczy, stosując dozór policji.

W trakcie śledztwa oskarżony przyznał się do zarzucanych mu czynów. Jego linia obrony polega na tym, że – jak twierdzi – nie miał świadomości co do wieku pokrzywdzonych – wyjaśnił prok. Łukasik.



Ze względu na charakter zarzucanych przestępstw, wszystko wskazuje na to, że proces będzie toczył się z wyłączeniem jawności. Termin pierwszej rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.



Reakcja klubu i wsparcie dla młodych sportowców

Po ujawnieniu sprawy przedstawiciele klubu Czarni Sosnowiec zapewnili, że natychmiast po otrzymaniu informacji o podejrzeniach podjęli wszelkie niezbędne działania zgodnie z obowiązującymi procedurami.

„Bezpieczeństwo i dobro młodych sportowców jest dla nich absolutnym priorytetem” – podkreślili w oświadczeniu. Klub poinformował również, że młodzi piłkarze zostali objęci opieką psychologiczną.

