Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej ogłosił czasowe zawieszenie działalności Oddziału Kardiologicznego oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego od poniedziałku, 13 października. Ta decyzja jest bezpośrednim skutkiem braku wystarczającej liczby lekarzy kardiologów, pomimo licznych prób rekrutacji. Władze placówki zapewniają, że podejmują intensywne działania w celu uzupełnienia kadry i jak najszybszego wznowienia działalności oddziału.

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej / Andrzej Grygiel / PAP

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej czasowo zawiesił Oddział Kardiologiczny i Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego z powodu braku lekarzy kardiologów.

Decyzja jest efektem wielomiesięcznych, bezskutecznych prób rekrutacji specjalistów; szpital apeluje do kardiologów o zgłaszanie się do współpracy.

Problemy kadrowe dotykają wielu szpitali powiatowych w Polsce, co zdaniem władz miasta i szpitala wymaga pilnych zmian systemowych w ochronie zdrowia.

Po najnowsze informacje i więcej aktualności ze Śląska i całej Polski zapraszamy na stronę główną RMF24.pl .

Problemy kadrowe w szpitalu w Rudzie Śląskiej: Oddział kardiologiczny zawieszony

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej zmuszony był do czasowego wstrzymania działalności Oddziału Kardiologicznego oraz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie, decyzja ta została podjęta z powodu niewystarczającej obsady lekarskiej. Mimo wielokrotnych prób rekrutacji i publikowanych ofert pracy nie udało się pozyskać wystarczającej liczby specjalistów z zakresu kardiologii.

Placówka podkreśla, że dołożyła wszelkich starań, by uniknąć takiego scenariusza - prowadzono rozmowy z kandydatami, szeroko promowano oferty pracy, a także apelowano do środowiska medycznego o wsparcie. Niestety, trudności kadrowe okazały się zbyt poważne, by zapewnić ciągłość świadczeń medycznych na oddziale.

Apel szpitala do kardiologów i działania naprawcze

Władze szpitala nie ukrywają, że sytuacja jest bardzo trudna, jednak zapewniają o gotowości do podjęcia współpracy z lekarzami kardiologami. W oficjalnym stanowisku podkreślono, że wszyscy chętni specjaliści są mile widziani i mogą liczyć na otwartość placówki w kwestii warunków zatrudnienia. Szpital deklaruje, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby jak najszybciej przywrócić pełną działalność oddziału kardiologicznego.

"Dokładamy wszelkich starań, aby pozyskać dodatkową kadrę lekarską, dzięki której działalność oddziału zostanie wznowiona. Jesteśmy otwarci na podjęcie współpracy z personelem lekarskim" - podkreślają przedstawiciele placówki.

Sytuacja szpitali powiatowych w Polsce: Narastający problem

Do trudnej sytuacji odniósł się także prezydent Rudy Śląskiej, Michał Pierończyk. Wskazał on, że problemy kadrowe nie są odosobnionym przypadkiem, lecz dotyczą większości szpitali powiatowych w Polsce.

Czasowe zawieszenie działalności Oddziału Kardiologicznego w Szpitalu Miejskim jest konsekwencją trudności kadrowych, tj. niemożliwością zapewnienia wystarczającej obsady lekarskiej. Podobne wyzwania dotyczą praktycznie większości szpitali powiatowych w kraju - mówił prezydent Pierończyk.

Zwrócił również uwagę, że konieczne są zmiany systemowe w polskiej ochronie zdrowia. Jego zdaniem obecna sytuacja uwidacznia potrzebę przeprowadzenia kompleksowej reformy. Według prezydenta Rudy Śląskiej konieczne jest przede wszystkim podniesienie wyceny świadczeń medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co mogłoby poprawić warunki funkcjonowania szpitali powiatowych.

Konsekwencje dla pacjentów i przyszłość oddziału kardiologicznego

Czasowe zawieszenie działalności oddziału kardiologicznego oznacza, że pacjenci wymagający specjalistycznej opieki kardiologicznej muszą być kierowani do innych placówek w regionie. Szpital zapewnia, że stara się zminimalizować niedogodności dla chorych - udziela wszelkich niezbędnych informacji oraz wsparcia w organizacji dalszego leczenia.

Władze szpitala deklarują, że prowadzą intensywne działania rekrutacyjne i są gotowe rozmawiać z każdym zainteresowanym lekarzem, by jak najszybciej przywrócić działalność oddziału. Otwartość na dialog i elastyczność w kwestii zatrudnienia mają być kluczowe w rozwiązaniu kryzysu kadrowego.