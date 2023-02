Policjanci CBŚP we współpracy z Komendą Miejską Policji w Jastrzębiu-Zdroju uderzyli w gang powiązany z śląskimi pseudokibicami. Zatrzymano pięć osób w wieku od 26 do 35 lat. Podejrzanych doprowadzono do Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie usłyszeli zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw narkotykowych, w tym także wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków psychoaktywnych.

/ CBŚP / Policjanci z katowickiego CBŚP prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, powiązanej ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze śląskich klubów sportowych. Gang rozprowadzał narkotyki na terenie Śląska, głównie substancję psychoaktywną Alfa PiHP. W wyniku ostatniej akcji funkcjonariusze zatrzymali 5 osób w wieku od 26 do 35 lat. W trakcie przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli substancję chemiczną, a także dokumenty i sprzęt elektroniczny. Podejrzani usłyszeli zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw narkotykowych, w tym także wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków psychoaktywnych. Jednemu z zatrzymanych, 32-letniemu mężczyźnie, prokurator przedstawił zarzut kierowania groźby pobicia wobec kobiety. Podejrzany zagroził połamaniem nóg pałką teleskopową, jeśli pokrzywdzona nie będzie rozprowadzać narkotyków dla grupy przestępczej. Wszyscy zatrzymani trafili do tymczasowego aresztu. Za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. W całym śledztwie, które jest prowadzone od zeszłego roku, występuje już 25 podejrzanych, którzy usłyszeli ponad 70 zarzutów. W toku postępowania śledczy zabezpieczyli mienie w postaci nieruchomości, samochodów i pieniędzy o łącznej wartości ponad 1,5 mln zł. Akcja CBŚP CBŚP / Materiały prasowe Zobacz również: Ratownicy znów musieli interweniować w rejonie Babiej Góry

