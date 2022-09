Kierowcy biorący udział w Rajdzie Śląska rozpoczną dziś zawody na zrewitalizowanej ulicy Dworcowej w Katowicach. W tym miejscu kibice będą mogli z bliska zobaczyć wszystkie samochody i porozmawiać z kierowcami oraz pilotami. W centrum miasta wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.

Rajd Śląska 2021 / Maciej Niechwiadowicz / Materiały prasowe

Zmiany będą obowiązywać dziś (9 września) od g. 15.00 do 22.00 - podaje policja. Z ruchu wyłączone zostaną drogi, którymi przejadą rajdowcy, a dodatkowo prawy pas ul. Moniuszki - od skrzyżowania z ul. Uniwersytecką do al. Korfantego.

Pozostanie możliwość przejazdu z ul. Moniuszki do ul. Piotra Skargi. Ulica Uniwersytecka zostanie zamknięta od ronda Pietera do al. Roździeńskiego. Zamknięta zostanie północna jezdnia al. Roździeńskiego - od ronda gen. Ziętka do skrzyżowania z ul. Dudy-Gracza i Dobrowolskiego i południowa - od ronda do wyjazdu z ul. Uniwersyteckiej.

Utrzymana zostanie utrzymana możliwość wyjazdu z ul. Olimpijskiej w al. Korfantego w obu kierunkach - w stronę Siemianowic oraz do ronda Ziętka. Rondem Ziętka będzie można przejechać tylko z północy na południe oraz z zachodu na południe, natomiast ruch tunelem będzie odbywał się w obu kierunkach. Dodatkowo zamknięte zostaną przejścia dla pieszych zlokalizowane na trasie rajdu.

/ Policja Śląska / Policja

Policja przypomina parkującym w strefie kultury, że muszą odjechać w piątek do g. 15.00. Jeżeli ktoś zostawi auto będzie mógł wyjechać dopiero po g. 22.00.

Rajd Śląska to trzy dni rywalizacji, blisko 120 km ścigania, 96 załóg, pięć mistrzowskich cykli, 13 odcinków specjalnych w województwie śląskim, w tym widowiskowe próby w Katowicach i Chorzowie. W gronie 96 zgłoszonych załóg jest cała krajowa czołówka, w tym trzej główni pretendenci do tytułu mistrzów Polski 2022. Najwyżej rozstawieni są Szwedzi - Tom Kristensson i Andreas Johansson.

Ściganie na zamkniętej i zabezpieczonej trasie o długości 1,75 km rozpocznie się już o 17.30, kiedy do rywalizacji ruszą uczestnicy mistrzostw Śląska i mistrzostw Południa. Na 18.30 zaplanowano przejazdy samochodów historycznych, a od 19.10 ulice miasta przejmie stawka mistrzostw Polski. Wyniki prologu nie będą zaliczane do klasyfikacji zawodów, ale najlepsze załogi tej prestiżowej rywalizacji zostaną nagrodzone specjalnymi pucharami.