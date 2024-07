Kilkadziesiąt ciągników siodłowych, ale bez naczep i rozlegające się co pewien czas dźwięki klaksonów - tak wygląda protest przewoźników na Śląsku. Akcja na drodze nr 935 w Żorach potrwa do g. 18.00. To ważna trasa prowadząca do Rybnika i Pszczyny, a także do pobliskiej autostrady.