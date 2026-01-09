Śląska policja zatrzymała sześć kolejnych osób w śledztwie dotyczącym tzw. mafii śmieciowej. Pięciu z podejrzanych sąd zdecydował się tymczasowo aresztować. Sprawa wciąż się rozwija, a liczba osób zamieszanych w proceder niebezpiecznego składowania odpadów w Polsce przekroczyła już 130.

W śledztwie prowadzonym przez śląską policję dotyczącym tzw. mafii śmieciowej zatrzymano kolejne sześć osób. Pięć z nich zostało tymczasowo aresztowanych.

Jak informują śledczy, sprawa cały czas się rozwija, i niewykluczone są kolejne zatrzymania oraz nowe wątki, w tym dotyczące korupcji.



Zarzuty dla podejrzanych

Zatrzymanym postawiono poważne zarzuty. Chodzi przede wszystkim o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz poświadczanie nieprawdy w dokumentach.

Śledczy nie wykluczają, że w toku postępowania pojawią się kolejne zarzuty i nowe osoby usłyszą zarzuty w tej sprawie.





Skala procederu i koszty utylizacji



Po ostatnich zatrzymaniach liczba podejrzanych w sprawie przekroczyła już 130 osób. Tymczasowo aresztowano 60 z nich.

Przestępczy proceder polegał na transporcie i składowaniu niebezpiecznych odpadów w ponad 50 miejscach na terenie całego kraju.

Wstępne szacunki wskazują, że utylizacja odkrytych odpadów może kosztować ponad miliard złotych.





