"Próbujemy tę sprawę wyjaśnić - kto to. Oczekujemy, że rząd węgierski, a dokładnie Viktor Orban poinformuje" - tak sprawę udzielenia azylu politycznego na Węgrzech dwóm Polakom skomentował w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Dariusz Joński. "Domyślamy się, że chodzi o Ziobrę, ponieważ wie, co przewinił, więc już się przygotowuje na ewentualną decyzję sądu w tej sprawie. Kto jest drugą osobą? To jest pytanie. Tutaj są różne wskazania (...). Mam nadzieję, że zarówno pan Ziobro, jak i pan Romanowski, zostaną ukarani za to, co robili w czasie rządów PiS. Przypomnijmy: zarzuty są bardzo poważne. Dotyczą budowania zorganizowanej grupy przestępczej w samym budynku Ministerstwa Sprawiedliwości" - dodał europoseł Koalicji Obywatelskiej.

Dariusz Joński / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Dlaczego Donald Tusk wyrzucił do kosza ważny dla Nowej Lewicy projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy? Czy premier celowo uderzył w Lewicę? Czy broni przedsiębiorców, którzy są ważną częścią elektoratu Koalicji Obywatelskiej? Co znajdzie się w nowym projekcie i jak zamierzają przekonać do niego PSL, który stanowczo sprzeciwia się nowym uprawnieniom dla PiP.

Również o to pytamy Dariusza Jońskiego z KO.

Rozmawiamy także o wecie prezydenta w sprawie ustawy cyfrowej i spotkaniu Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem.