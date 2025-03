Beczkowozy pojawiły się na niektorych ulicach osiedla Syberka w Będzinie (woj. śląskie). To skutki awarii wodociągowej.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W części bloków Nna osiedlu Syberka woda z kranów na razie nie może być używana do picia, gotowania czy mycia. Można z niej korzystać tylko do celów sanitarnych.



Trwa intensywne płukanie sieci, a sanepid czeka na wyniki badań kolejnych próbek wody.

"W związku z awarią na sieci wodociągowej, do której doszło 18.03.br. na osiedlu Syberka (dot. ul. Daszyńskiego, Narutowicza, Skalskiego i Śmigielskiego), informujemy, że otrzymane wyniki badań wody z Sanepidu z tego dnia wskazują, iż woda jest niezdatna do spożycia i higieny osobistej! Od wczoraj MPWiK podjęło natychmiastowe działania zmierzające do doprowadzenia jakości wody do wymaganych norm" - informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie.

"Do czasu uzyskania kolejnych wyników w dniu jutrzejszym prosimy o korzystanie z beczkowozów oraz dalsze płukanie domowych instalacji wodociągowych. O kolejnych wynikach badań poinformujemy Państwa w dniu jutrzejszym. Prosimy o zachowanie ostrożności" - czytamy w komunikacie.