Osoby, które mają iPhona Xs albo nowszego, mogą w Polsce skorzystać już z funkcji Tap to Pay. Jak podkreśla Apple, dzięki niej będzie można zrezygnować z terminali płatniczych i przyjmować opłaty zbliżeniowo na nasz smartfon.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak działa Tap to Pay od Apple?

Funkcja Tap to Pay na iPhonie pozwala sprzedawcom przyjmować płatności zbliżeniowe za pośrednictwem zgodnej aplikacji iOS na iPhonie Xs lub nowszym z systemem iOS w najnowszej wersji. Wystarczy, że przy kasie sprzedawca poprosi klienta o przyłożenie zbliżeniowej karty kredytowej lub debetowej, iPhone’a bądź Apple Watch czy też innego portfela cyfrowego do iPhone’a sprzedawcy, a płatność zostanie bezpiecznie zrealizowana przy użyciu technologii NFC2.

Nie potrzeba dodatkowego sprzętu. Dzięki temu sprzedawcy mogą przyjmować płatności wszędzie tam, gdzie prowadzą działalność.

Czy ta funkcja zyska w Polsce na popularności?

Im więcej narzędzi dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy będą mogli pobierać płatności od swoich klientów, tym oczywiście lepiej. Technologia jednak nie jest przełomowa. Jest to inny sposób rozwiązywania problemu. Takich sposobów jest na rynku przynajmniej kilka. Nie jest to jednak coś, co drastycznie zmienia możliwości już istniejące na rynku, na innych telefonach, na innych systemach operacyjnych. Dla wielu liczyć się będzie przede wszystkim, jak będzie wyglądał koszt pobierania płaty w porównaniu do innych rozwiązań - mówi Paweł Harajda, specjalista z branży IT.

W Polsce użytkownicy iPhone'ów stanowią około 20 procent wszystkich użytkowników smartfonów. Osoby, które sporadycznie korzystają z terminali płatniczych, np. w czasie targów, czy sporadycznej stacjonarnej sprzedaży, nie będą musieli inwestować w dodatkowy sprzęt, który byłby rzadko używany.

Funkcja Tap to Pay na iPhonie jest zgodna ze zbliżeniowymi kartami kredytowymi i debetowymi wiodących sieci płatniczych, w tym American Express, Discover, Mastercard i Visa.

Co z prywatnością?

Apple zapewnia, że nie dysponuje informacjami o tym, co jest kupowane ani przez kogo. A wszystko jest szyfrowane, podobnie jak w przypadku korzystania z Apple Pay.