Groźny pożar w Sadowie pod Lublińcem w Śląskiem. Pali się tam zakład stolarski. Nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych, ale konieczna jest ewakuacja okolicznych mieszkańców. Mieszkańcy dostali alert RCB z prośbą o niezbliżanie się do miejsca i o zamknięcie okien.

40 zastępów straży pożarnej gasi pożar budynku zakładów meblarskich Sadowie w powiecie lublinieckim / KW PSP w Katowicach / Facebook

Jak informuje reporter RMF FM, w wyniku pożaru zakładu stolarskiego w Sadowie (Śląskie) trzeba było ewakuować kilkanaście osób z pobliskich domów.

Według strażaków ewakuacja była konieczna z powodu silnego zadymienia.

Zgłoszenie o pożarze służby otrzymały około godz. 14:30. Jeszcze przed ich przyjazdem ewakuowano dwóch pracowników.

Sytuacja nie jest opanowana

Na miejscu jest ponad 40 zastępów straży pożarnej.

Sytuacja nadal jest nieopanowana, trwają intensywne działania gaśnicze. W hali palą się materiały tapicerskie do obijania mebli, pożar nadal jest mocno rozwinięty. Na miejscu zadysponowano 40 zastępów PSP i OSP z powiatu lublinieckiego i innych części woj. śląskiego – poinformował Łukasz Wołosz z Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu

Ogień objął halę, w której płoną materiały tapicerskie, akcja potrwa co najmniej kilka godzin.

Jest alert RCB dla mieszkańców

Mieszkańcy dostali alert od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o treści: "Uwaga! Pożar hali produkcyjnej w Sadowie (powiat lubliniecki). Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Jeśli możesz, zostań w domu i zamknij okna."