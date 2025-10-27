Groźny pożar w Sadowie pod Lublińcem w Śląskiem. Pali się tam zakład stolarski. Nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych, ale konieczna jest ewakuacja okolicznych mieszkańców.

Pożar zakładu stolarskiego w Sadowie/Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM, w wyniku pożaru zakładu stolarskiego w Sadowie (Śląskie) trzeba było ewakuować kilkanaście osób z pobliskich domów.

Według strażaków ewakuacja była konieczna z powodu silnego zadymienia.

Zgłoszenie o pożarze służby otrzymały około godz. 14:30. Jeszcze przed ich przyjazdem ewakuowano dwóch pracowników.

W tej chwili na miejscu jest ponad 20 wozów strażackich.

Na razie sytuacja nie jest opanowana. Ogień objął już ponad połowę hali produkcyjnej.