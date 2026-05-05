Pożar trawy na nasypie kolejowym w okolicach Kleszczowa w Śląskiem. Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, wstrzymano ruch pociągów na trasie Katowice-Wrocław. Na miejscu jest około 20 strażackich wozów.

Jak na razie sytuacja nie została jeszcze opanowana.

Trawa na nasypie pali się w kilku miejscach na odcinku kilku kilometrów. Poza Kleszczowem chodzi jeszcze o miejscowości Rudziniec, Rzeczyce i Rudno.

Na miejscu już jest około dwudziestu wozów strażackich, ale kierowane są tam kolejne. Wykorzystywane były także samoloty gaśnicze i śmigłowiec.

Akcja prowadzona jest w trudnych warunkach, bo strażacy muszą pompować wodę z pobliskiego zbiornika. W tym celu konieczne było utworzenie ze strażackich węży tak zwanej magistrali.

Reporter RMF FM Marcin Buczek dowiedział się, że jeden ze strażaków ma najprawdopodobniej niegroźne oparzenia.

Niewykluczone, że przyczyną pożaru mogły być iskry wytworzone przez jadący tam pociąg.