Prezydent USA Donald Trump pozytywnie wypowiedział się o swoich relacjach z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W wywiadzie dla Salem News Channel przyznał, że lubi ukraińskiego przywódcę. Określił go też mianem "cwanego człowieka".
Wątek ukraińskiego prezydenta pojawił się w kontekście wojny amerykańsko-irańskiej.
Dziennikarz Salem News Channel zwrócił uwagę, że Ukraińcy wyposażyli Zjednoczone Emiraty Arabskie, sojusznika USA, w systemy antydronowe. Czy ma pan obecnie lepsze zdanie na temat Zełenskiego? - zapytał dziennikarz Trumpa.
Jest cwaną osobą (...). Lubię Zełenskiego. Zawsze jakoś się z nim dogadywałem, z wyjątkiem jednego momentu w Białym Domu. Moim zdaniem był wówczas nieco agresywny - odpowiedział amerykański prezydent, nawiązując do głośnej utarczki, do której doszło w lutym ub.r.