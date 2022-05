12-latka zraniona nożem przez 41-letniego mężczyznę w czwartek w Bielsku-Białej przeszła operację. Dziecko jest w poważnym stanie.

Zdjęcie ilustracyjne / Józef Polewka / RMF FM

Jak informuje reporter RMF FM, Marcin Buczek operację wykonywano w nocy w dziecięcej klinice w Katowicach. Zaraz po ataku dziewczynkę z poważnymi ranami najpierw przewieziono do szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej, a późnym popołudniem przetransportowano śmigłowcem do dziecięcej kliniki w stolicy województwa śląskiego.

Mężczyzna, który zaatakował dziecko, jest w policyjnym areszcie.

Jak doszło do zdarzenia?

Wczoraj około godziny 13 przed jedną z bielskich szkół 41-latek zadał 12-latce kilka ciosów nożem i uciekł. Nóż wyrzucił, ale znaleźli go policjanci. Mężczyzna zaatakował tylko to dziecko.

41-latka zatrzymano w bloku, niedaleko tej szkoły. Napastnik najprawdopodobniej próbował się tam ukryć. Jak powiedział nam jeden z policjantów, znaleziono nóż, którym napastnik zadawał ciosy. Mężczyzna wyrzucił go w chwilę po ataku.

Policja ustala okoliczności ataku nożownika

W czwartek policja poinformowała, że sprawdzi czy napastnik był trzeźwy i czy był wpływem środków odurzających. Od wyników m.in. tych badań będzie zależeć, kiedy będzie można go przesłuchać. Policjanci zapowiadali również, że będą przeglądać nagrania z kamer szkolnego monitoringu. Być może któraś z nich objęła zasięgiem miejsce ataku.

Wiadomo, że do ataku doszło na placu szkolnym, przed wejściem do budynku. Na razie nie wiadomo czy są bezpośredni świadkowie ataku, są natomiast osoby, które widziały sprawcę i dzięki ich informacjom został on zatrzymany.



Nieznane są motywy tego ataku.