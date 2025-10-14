Krupówki nie zostaną wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków – zdecydował Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie. Czy to oznacza, że historyczne serce Zakopanego jest zagrożone? Sprawdzamy, jak wygląda ochrona tej wyjątkowej przestrzeni i jakie są plany na przyszłość.

Decyzja: Krupówki nie trafią do wojewódzkiego rejestru zabytków, ale lokalne przepisy zapewniają ich ochronę.

Obszar chroniony jest przez Park Kulturowy, gminną ewidencję zabytków oraz plany miejscowe, które mogą zostać wzmocnione.

Wojewódzki konserwator zabytków wskazuje, że obecny układ ulicy nie zachował historycznej struktury urbanistycznej.

Zakopiański urząd miasta planuje odwołanie się od decyzji, więc przyszłość Krupówek może się jeszcze zmienić.

Krupówki pod ochroną, ale nie w rejestrze zabytków

Jan Kozakowski, rzecznik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, przekazał, że Krupówki nie zostaną wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków. Decyzja ta wzbudziła niemałe emocje zarówno wśród mieszkańców Zakopanego, jak i miłośników górskiego miasta. Jednak jak zapewnia Kozakowski, ochrona tej wyjątkowej ulicy jest zapewniona przez lokalne przepisy.

W praktyce oznacza to, że Krupówki podlegają ochronie poprzez Park Kulturowy, gminną ewidencję zabytków oraz zapisy planów miejscowych, które - jak podkreśla rzecznik - można w przyszłości jeszcze wzmocnić.

Decyzja konserwatora i plany na przyszłość

Za odrzuceniem wniosku o wpis Krupówek do rejestru przemawiało kilka argumentów. Małopolski wojewódzki konserwator zabytków, Katarzyna Urbańska, wskazała, że obszar ten nigdy nie tworzył historycznego układu urbanistycznego, a obecny wygląd ulicy znacząco odbiega od pierwotnej struktury przestrzennej oraz estetycznej. Mimo to, na Krupówkach znajdują się budynki objęte indywidualną ochroną konserwatorską, a cały teren od 2015 roku jest chroniony przepisami Parku Kulturowego.

Małopolska wojewódzka konserwator zabytków sugeruje, by dla skuteczniejszej ochrony utworzyć strefę ochrony konserwatorskiej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. "Utworzenie strefy ochrony konserwatorskiej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w której będą obowiązywać określone zasady, jak np. zachowanie bryły i gabarytów istniejących budynków objętych ochroną konserwatorską czy zachowanie zależności wysokościowych, stanowiłoby realne podstawy do ochrony tego obszaru" - przekazał w piśmie przesłanym PAP rzecznik wojewódzkiego konserwatora.

Park Kulturowy i gminna ewidencja zabytków - co to oznacza dla Krupówek?

Krupówki są objęte ochroną jako część Parku Kulturowego oraz znajdują się w gminnej ewidencji zabytków jako "Historyczny układ urbanistyczny części Miasta Zakopane w granicach Parku Kulturowego obszaru ul. Krupówki". Oznacza to, że wszelkie działania inwestycyjne, remontowe czy modernizacyjne na tym obszarze podlegają ścisłej kontroli i muszą być zgodne z wytycznymi konserwatorskimi.

Dla ochrony parku przeprowadzono szczegółową ocenę wartości architektonicznych i krajobrazowych. Władze Zakopanego prowadziły rozmowy z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków o wprowadzeniu dodatkowych zabezpieczeń w planach miejscowych. Na razie jednak nie zostały one zrealizowane. W praktyce ochrona wynikająca z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może mieć rangę równą wpisowi do rejestru zabytków, ale decyzje w tej sprawie należą do władz gminy.

Ochrona Krupówek - czy jest wystarczająca?

Postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego ul. Krupówki rozpoczęło się w 2023 roku. Inicjatorem był Miejski Konserwator Zabytków w Zakopanem. Narodowy Instytut Dziedzictwa wydał opinię, z której wynika, że obszar Krupówek jest zróżnicowany pod względem wartości zabytkowych, a optymalną formą ochrony są zapisy planistyczne oraz koncepcja parku kulturowego.

Wojewódzki konserwator zabytków podkreśla, że strefa ochrony konserwatorskiej w planie miejscowym umożliwiłaby zachowanie brył historycznych budynków, odpowiednie kształtowanie nowych obiektów oraz stosowanie detalu regionalnego. "Ochrona w planie ma rangę równą wpisowi do rejestru zabytków, ale decyzje w tej sprawie należą do władz gminy" - dodaje rzecznik.

Zakopane nie składa broni

Zakopiański urząd miasta zapowiedział już, że zamierza odwołać się od decyzji konserwatora. Czy Krupówki doczekają się jeszcze silniejszej ochrony? Czas pokaże. Pewne jest jedno: najsłynniejsza ulica Zakopanego wciąż pozostaje pod czujnym okiem konserwatorów, a jej przyszłość zależy od dalszych decyzji samorządu i wojewódzkich urzędników.