Ośmiu Polaków nie zostało wpuszczonych na pokład samolotu lecącego do Splitu. Powód? Agresywne zachowanie i alkohol.

Ośmiu Polaków nie zostało wpuszczonych na pokład samolotu lecącego do Splitu / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w sobotę 11 października na lotnisku w Katowicach. Jak informuje Śląski Oddział Straży Granicznej, funkcjonariusze zostali wezwani do grupy pasażerów, która zachowywała się agresywnie wobec personelu.

Wszystkich doprowadzono do pomieszczeń służbowych Straży Granicznej. Trzech mężczyzn obezwładniono przy użyciu środków przymusu bezpośredniego.

Pięciu z nich było nietrzeźwych - badanie alkomatem wykazało od 0,7 do 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wobec jednego z uczestników incydentu zastosowano mandat karny w wysokości 500 zł. Dwóch innych odmówiło jego przyjęcia - wobec nich funkcjonariusze skierują wniosek o ukaranie do sądu. Pozostali zostali wezwani do stawiennictwa po wytrzeźwieniu. Po zakończeniu czynności wszystkie osoby opuściły pomieszczenia Straży Granicznej.

Ich wymarzony urlop w Chorwacji skończył się jeszcze przed odlotem.