Pasażerowie linii Ryanair zostali ewakuowani z samolotu, który miał wylecieć z lotniska Kraków Airport do Bristolu. Interweniowała straż pożarna.

Ewakuacja pasażerów z samolotu / Słuchacz / Gorąca Linia RMF FM

Pierwszy sygnał w tej sprawie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Potwierdził ją u służb reporter RMF FM.

Przedstawiciele Kraków Airport przekazali reporterowi RMF FM Maciejowi Sołtysowi, że w czasie przygotowania do startu pilot maszyny zauważył w kabinie dym nieznanego pochodzenia. Zgodnie z procedurami zdecydował o ewakuacji zarówno pasażerów jak i swojej załogi.

/ Słuchacz / Gorąca Linia RMF FM

Na szczęście nikomu nic się nie stało. Samolot zatrzymał się na płycie, nie blokuje ruchu na lotnisku w Balicach. Na razie połączenie do Bristolu jest mocno opóźnione, przewoźnik zdecyduje czy konieczne będzie podstawienie innego samolotu.