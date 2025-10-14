Tylko 8 proc. rodziców ocenia swoje dziecko jako bardzo pewne siebie. 14 proc. przyznaje, że ich dzieci mają niskie poczucie własnej wartości. To dane raportu „Co zabija dziecięcą wiarę w siebie” opracowanego właśnie przez Akademię Przyszłości – program od ponad 20 lat wspierający dzieci, które nie wierzą w siebie. Celem publikacji jest nie tylko zidentyfikowanie kluczowych czynników, ale także wskazanie obszarów, w których możliwe jest odpowiednie wsparcie przez dorosłych.

/ Akademia Przyszłości /

Pełna treść raportu jest dostępna na stronie: https://akademiaprzyszlosci.org.pl/raport-co-zabija-dziecieca-wiare-w-siebie.

Zależało nam na tym, żeby poza zbadaniem tematu i wyciągnięciem wniosków, porównać dane z przejmującymi historiami podopiecznych Akademii i zestawić je z komentarzami doświadczonych ekspertów z obszaru psychologii, edukacji i nowych technologii - mówi Agnieszka Grzechnik, wiceprezeska Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Akademię Przyszłości - Nasz raport to apel o uważność, o tworzenie środowisk, w których dzieci mogą czuć się bezpieczne, wartościowe i sprawcze. To zaproszenie do rozmowy o tym, jak wspólnie - jako dorośli - możemy chronić dziecięcą pewność siebie i wspierać ją każdego dnia.

"Brzydka, gruba, nielubiana" - takimi słowami opisuje się Gosia. W swoim 13-letnim życiu usłyszała tak wiele złych słów od rówieśników, że sama w nie uwierzyła. 7-letni Bartek jest drobny i niższy od kolegów, przez co czuje się gorszy. Problemy sprawiają, że kurczy się jego wiara we własne możliwości, często mówi o sobie: "jestem troszeczkę głupi, chyba najgłupszy w klasie". Takich dzieci są tysiące. Czy to znak czasów, a może problem był i jest w naszym społeczeństwie powszechny?

Hejt, krytyka, porównania

Z raportu wynika, że w czołówce czynników, które wpływają negatywnie na poczucie pewności siebie u dzieci, są: przemoc słowna lub hejt ze strony rówieśników (87 proc. wskazań ankietowanych), ciągła krytyka i brak pochwał (87 proc.), porównywanie się z innymi (86 proc.). Nie bez znaczenia są social media - aż 85 proc. badanych uważa, że wpływają one na poczucie własnej wartości dzieci, przy czym dla większości ten wpływ jest negatywny. Najczęściej wskazywano, że dzieci porównują się do wyidealizowanego świata i influencerów, doświadczają hejtu oraz uczą się niezdrowych wzorców.

Kluczowa jest równowaga między światem online a offline. Rodzinne rytuały, aktywności w grupie, zajęcia sportowe czy choćby czas spędzany razem bez telefonów uczą dzieci czerpać satysfakcję z realnych więzi i budują odporność na cyfrowe uzależnienia. Musimy też pamiętać, że przykład idzie z góry - tłumaczy Jowita Michalska, założycielka Digital University, ekspertka edukacji i nowych technologii. Cyfrowy świat nie jest ani dobry, ani zły sam w sobie - decyduje sposób korzystania. Problem zaczyna się wtedy, gdy ekran staje się dla dziecka ucieczką od emocji, trudnych relacji czy nudy - dodaje Marek Grzywna, prezes fundacji STEAMlab.

Co trzeci badany rodzic uważa, że współczesne dzieci są mniej pewne siebie, podczas gdy 36 proc. ma przeciwne zdanie. Co ważne jednak aż 3 na 4 rodziców przyznaje, że w dzieciństwie zmagało się z brakiem wiary w siebie. Do najczęstszych powodów zaliczają: złe relacje z rodzicami, brak akceptacji rówieśników czy wyglądu.

Najbliższe relacje są jak lustra: w nich dziecko po raz pierwszy widzi siebie. Jeśli w odbiciu dostaje akceptację, empatię i szacunek, uczy się: "jestem ważne". Jeśli doświadcza obojętności czy odrzucenia, rodzi się w nim przekonanie: "coś jest ze mną nie tak", "nie zasługuję na miłość" - mówi Przemek Staroń, psycholog, wykładowca, edukator, autor bestsellerowej serii Szkoła bohaterek i bohaterów.

Raport Akademii Przyszłości niesie jednak też nadzieję - rodzice są przekonani, że pewność siebie nie jest cechą wrodzoną. Aż 86 proc. uważa, że można ją rozwijać poprzez wychowanie i odpowiednie wsparcie dorosłych.

Zobacz, co zabija dziecięcą wiarę w siebie - oraz jak możesz temu przeciwdziałać. Wejdź na www.akademiaprzyszlosci.org.pl i wspieraj dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości.

Akademia Przyszłości to ogólnopolski program społeczny, który wspiera dzieci, które nie wierzą w siebie, mają niską samoocenę. Jedne doświadczają trudności w rozwoju emocjonalnym czy społecznym, inne nie potrafią nawiązywać relacji z rówieśnikami, niektórym źle idzie nauka. Niezależnie od przeciwności, każde z nich ma ukryty w sobie, często nieuświadomiony potencjał. Akademia pomaga go uwolnić.