Główne belgijskie lotniska odwołały we wtorek wszystkie odloty. Powodem jest ogólnokrajowy strajk zorganizowany przez kilka związków zawodowych.

Główny węzeł komunikacyjny kraju, Brussels Airport, poinformował o odwołaniu wszystkich odlotów we wtorek po konsultacjach z liniami lotniczymi. Dodał, że odwołania są "możliwe również w przypadku niektórych lotów przylatujących".

Tymczasem lotnisko Bruksela-Charleroi poinformowało, że 14 października "nie będzie w stanie obsługiwać planowych odlotów i przylotów". Z pasażerami skontaktują się linie lotnicze w celu zmiany rezerwacji lub zwrotu pieniędzy.

Związkowcy protestują przeciwko rządowym planom zmiany emerytur, wynagrodzeń i warunków pracy.

Linie lotnicze Brussels Airlines poinformowały, że we wtorek zmuszone zostały do odwołania wszystkich lotów odlatujących i "znacznej liczby lotów przylatujących".

Tymczasem operator kolejowy SNCB poinformował, że nie otrzymał od pracowników zawiadomienia o planowanym strajku we wtorek. Firma dodała jednak w oświadczeniu: "W związku ze spodziewaną dużą liczbą pasażerów w pociągach do i z Brukseli nadal możliwe są utrudnienia".

Eurostar poinformował również, że spodziewa się, iż jego pociągi we wtorek "będą kursować normalnie", pomimo strajku.

"Prosimy jednak o śledzenie naszej strony z informacjami o pociągach, aby być na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami" - dodał operator. "Mogą wystąpić utrudnienia w transporcie publicznym i ruchu krajowym. Jeśli masz przesiadkę, sprawdź aktualizacje rozkładu jazdy przed podróżą. Może być konieczne uwzględnienie dodatkowego czasu na podróż" - doradzono.

Oczekuje się, że we wtorek kursowanie transportu publicznego w Brukseli, w tym metro, autobusy i tramwaje, będzie poważnie utrudnione.