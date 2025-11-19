W sprawach międzynarodowych Sejm będzie reprezentowany przez Szymona Hołownię - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Powód jest bardzo prosty: Włodek po prostu boi się latać - słyszmy od jednego z ważnych polityków Lewicy.

/ Wojciech Olkuśnik / East News

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Zgodnie z umową koalicyjną Sejm zdecydował, że nowym marszałkiem Sejmu zostanie Włodzimierz Czarzasty. Polityk Lewicy przedstawi w ciągu najbliższych dni swoich wszystkich współpracowników m.in. kierownictwo kancelarii czy dyrektora Biura Obsługi Medialnej. Oprócz codziennego zarządzania izbą niejednokrotnie marszałkowie odbywali zagraniczne wizyty, np. spotykając się z szefami parlamentów krajów sojuszniczych. Tak robił m.in. Szymon Hołownia, który w trakcie swojego urzędowania odbył kilkanaście lotów.

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, wicemarszałek z ramienia Polski 2050 nadal będzie reprezentował Sejm na arenie międzynarodowej, jeśli nie zostanie komisarzem ONZ. Jeśli jednak Hołownia opuści Sejm, wówczas te obowiązki przejmie inny wicemarszałek z koalicji rządzącej.

Włodek po prostu boi się latać. W przeszłości miał jakiś incydent w trakcie lotu, chyba jakieś awaryjne lądowanie. Od tamtej pory nie wsiada do samolotu - mówi nam anonimowo jeden z ważnych polityków Lewicy. Te słowa potwierdzają sejmowe statystyki. Włodzimierz Czarzasty jest jedynym zasiadającym członkiem prezydium Sejmu, który jeszcze jako wicemarszałek izby nie odbył ani jednego lotu. Zarówno krajowego, jak i zagranicznego.

Rekordzistka z Koalicji Obywatelskiej

Wśród większości członków prezydium częstotliwość latania znacząco się nie różni. Jednak rekordzistką jest wicemarszałek Monika Wielichowska z ramienia Koalicji Obywatelskiej, która od momentu objęcia urzędu odbyła 161 lotów krajowych, głównie w rodzinne strony. Polityczka KO pochodzi z Wałbrzycha, a więc niemal wszystkie loty odbywają się na linii Warszawa-Wrocław.

Statystki, które otrzymaliśmy z Kancelarii Sejmu przedstawiają się następująco:

Loty krajowe:

Szymon Hołownia - 0,

Krzysztof Bosak - 16,

Włodzimierz Czarzasty - 0,

Dorota Niedziela - 33,

Monika Wielichowska - 161,

Piotr Zgorzelski - 0.

Loty zagraniczne: