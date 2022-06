Samorząd Katowic odebrał od wykonawcy rowerowe połączenie Doliny Trzech Stawów z ul. Gospodarczą. Trasa wiedzie m.in. do zabytkowego osiedla Nikiszowiec. Nowy element systemu tras rowerowych ułatwi pokonanie głównych arterii miasta: autostrady A4 i ul. Murckowskiej w ciągu drogi nr 86.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Odebrana przez miejską spółkę Katowickie Inwestycje od wykonawcy trasa o długości ok. 1,5 km powstała kosztem 1,13 mln zł. Droga rowerowa o nawierzchni z betonu asfaltowego w kolorze czerwonym powstała na odcinkach wzdłuż ul. Pułaskiego, przez teren Doliny 3 Stawów w rejonie Sztauwajerów, wzdłuż autostrady A4 oraz wzdłuż terenu campingu, do włączenia w ul. Gospodarczą.



To kolejne bezpieczne połączenie rowerowe, łączące atrakcyjne miejsce do rekreacji jakim jest Dolina Trzech Stawów z kolejnymi częściami naszego miasta. To także opcja dla turystów, bo zarówno na Nikiszowcu, jak i w Dolinie Trzech Stawów, znajdziemy wypożyczalnie rowerów miejskich - powiedział cytowany w czwartkowej informacji miasta jego prezydent Marcin Krupa.

To nie koniec inwestycji dla rowerzystów

Oprócz tej gotowej już trasy, spółka Katowickie Inwestycje prowadzi obecnie dwa inne projekty dotyczące infrastruktury rowerowej. To połączenie dzielnic Giszowiec i Nikiszowiec oraz przebudowa przejścia pod Rondem Ziętka. Te trzy inwestycje oznaczają dla rowerzystów łącznie 3,8 km nowych połączeń.



Trasa o długości 2,4 km, która połączy Giszowiec z Nikiszowcem, poprowadzi od skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Mysłowicką w Giszowcu do ul. Bernarda Krawczyka w Nikiszowcu. Miała być gotowa jesienią ub. roku.



Opóźniona jest też budowa pochylni wiodącej pod katowickie rondo od strony dzielnicy Koszutka. Rondo gen. Ziętka jest najwygodniejszym miejscem, w którym rowerzyści mogą przekraczać Drogową Trasę Średnicową, zamykającą centrum miasta od północy. Wraz z budową DTŚ i jej tunelu pod rondem, dla pieszych z trzech stron zbudowano pod rondo szerokie zjazdy, a z jednej strony - schody.



Budowa pochylni rowerowej umożliwiającej wygodny zjazd pod rondo i wyjazd spod niego w miejscu części schodów rozpoczęła się w styczniu br. Opóźnienie wiąże się m.in. z niezinwentaryzowaną podziemną infrastrukturą, prowadzeniem robót na ograniczonym i gęsto zadrzewionym obszarze oraz potrzebą wstrzymania prac i udostępnienia przejścia pieszym w czasie Światowego Forum Miejskiego (26-30 czerwca).

Ścieżki rowerowe w każdej dzielnicy

Katowice rozbudowują sieć dróg rowerowych zgodnie z założeniem, aby każda dzielnica miała połączenie rowerowe z centrum. W latach 2015-2021 kosztem 29 mln zł powstało tam ponad 36 km nowych dróg rowerowych. Tam gdzie nie jest to możliwe, np. z powodu gęstej zabudowy, miasto dla poprawy bezpieczeństwa rowerzystów, stara się wprowadzać strefy Tempo 30.



Obecnie łączna długość infrastruktury rowerowej w Katowicach, z oddanym właśnie odcinkiem łączącym ul. Gospodarczą z Doliną Trzech Stawów, wynosi według władz miasta ok. 185 km.