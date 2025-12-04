100 osób podejrzanych o przestępstwa pedofilskie zatrzymali w wielkiej akcji pod kryptonimem "Game Over" funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 37 trafiło do aresztów. Wśród zatrzymanych jest pięć osób podejrzanych o produkcję treści przedstawiających wykorzystanie seksualne małoletnich. Jeden z nich jest autorem nagrań przedstawiających seksualne wykorzystywanie dziecka z jego rodziny.

Ogromna akcja polskich służb przeciwko treściom pedofilskim (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W listopadowej akcji "Game Over" CBZC zatrzymało 100 osób podejrzanych m.in. o produkcję, posiadanie i rozpowszechnianie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Zabezpieczono ponad 600 tys. plików oraz liczne urządzenia i nośniki danych.

Wśród zatrzymanych znaleźli się sprawcy poważnych przestępstw seksualnych wobec dzieci. Śledczy zidentyfikowali także ofiary szantażu.

W ramach akcji "Game Over" służby dokonały ponad 170 przeszukań i zatrzymały 100 osób w całej Polsce.

37 z nich zostało tymczasowo aresztowanych.

Śledczy zabezpieczyli 1655 urządzeń teleinformatycznych i nośników danych. Po wstępnej analizie ujawniono na nich co najmniej 600 tys. plików z materiałami przedstawiającymi wykorzystywanie seksualne dzieci oraz zoofilię.

U niektórych osób znaleziono również narkotyki, broń i amunicję.

Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 18 do 75 lat.

Wstrząsające ustalenia śledczych

Wśród nich znaleźli się :

38-latek, autor nagrań przedstawiających seksualne wykorzystanie dziecka z jego najbliższego otoczenia rodzinnego. Mężczyzna okazał się jednym z 10 najbardziej aktywnych producentów i dystrybutorów treści CSAM (materiały przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci - red.) z terenu Polski. Nielegalne treści zamieszczał na kilku forach pedofilskich.

Mężczyzna okazał się jednym z 10 najbardziej aktywnych producentów i dystrybutorów treści CSAM (materiały przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci - red.) z terenu Polski. Nielegalne treści 46-latek, który dopuścił się innej czynności seksualnej wobec 5 dzieci w wieku od 3 do 9 lat z tzw. "zaprzyjaźnionych" rodzin. Dodatkowo na zabezpieczonych u zatrzymanego nagraniach ujawniono treści, na których poddaje się innym czynnościom seksualnym z ok. 10-letnim chłopcem.

Dodatkowo na zabezpieczonych u zatrzymanego nagraniach ujawniono treści, na których poddaje się innym czynnościom seksualnym z ok. 10-letnim chłopcem. Mężczyzna, który podżegał matkę dziecka do obcowania płciowego z jej małoletnim, 9-letnim wówczas synem , oraz dopuszczał się wobec niego innej czynności seksualnej. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że proceder mógł trwać około czterech lat.

, oraz dopuszczał się wobec niego innej czynności seksualnej. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że proceder mógł trwać około czterech lat. Blisko 40-letni mężczyzna, który utrwalał treści seksualne z wykorzystania 10-letniej pasierbicy , którą opiekował się pod nieobecność matki.

, którą opiekował się pod nieobecność matki. Mężczyzna, który rejestrował treści o podłożu seksualnym z małoletnimi chłopcami poznanymi w pobliżu miejsca swojego zamieszkania.

Policjanci ustalili też tożsamość dwóch małoletnich ofiar szantażu. Sprawcy chcieli uzyskać ich nagie wizerunki, by później rozpowszechniać je wśród pedofilów. Funkcjonariusze dotarli do ofiar.

Kolejna taka operacja służb

102 osoby usłyszały zarzuty, głównie dot. posiadania, rozpowszechniania i produkowania nielegalnych treści. W dwóch przypadkach również gwałtu i doprowadzenia do poddania się innej czynności seksualnej.

Operacja przypadła m.in. na 19 listopada - Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci.

"To już kolejna, siódma operacja CBZC rozbijająca siatkę pedofilską w Polsce" - podkreślają policjanci.

W ramach wszystkich akcji dokonano prawie 6,5 tys. przeszukań, przedstawiono zarzuty 477 osobom, a wobec prawie 200 podejrzanych sąd zastosował tymczasowo areszt.

CBZC zabezpieczyło ponad 2,5 mln plików z treściami CSAM.