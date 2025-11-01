Policjanci z Bytomia zatrzymali trzy osoby w związku z październikowym napadem na mieszkańca tego miasta. Łupem złodziei padła wtedy duża ilość gotówki oraz złota biżuteria. Straty oszacowano na ok. 2 miliony złotych.

Napad miał miejsce w nocy z 17 na 18 października w bytomskiej dzielnicy Łagiewniki. Napastnicy weszli do domu jednorodzinnego, użyli przemocy wobec 85-latka, a potem ukradli pieniądze i biżuterię. 

W czwartek 30 października policjanci w związku z tą sprawą zatrzymali trzech mieszkańców Bytomia w wieku 46, 47 i 51 lat. W mieszkaniu jednego z nich zabezpieczyli ponad kilogram narkotyków i gotówkę. 

Po doprowadzeniu do bytomskiej prokuratury mężczyźni usłyszeli zarzuty rozboju. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 20 lat więzienia. 

