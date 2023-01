Aż 125 kierujących, którzy prowadzili pojazdy pod wpływem lub po użyciu alkoholu albo po zażyciu środków odurzających zatrzymali tylko w poniedziałek policjanci na drogach województwa śląskiego. To niechlubny rekord, który pokazuje, że kontrole trzeźwości są potrzebne - zaznaczają mundurowi.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W ubiegłym roku pijani kierowcy na drogach regionu spowodowali 90 wypadków, w których zginęło 9 osób.



Pomimo licznych apeli, kampanii społecznych i policyjnych akcji ukierunkowanych na zwiększenie świadomości zagrożeń i konsekwencji związanych z jazdą pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu nadal zdarzają się kierowcy, którzy w sposób bardzo nieodpowiedzialny i lekceważący traktują przepisy - wskazał zespół prasowy śląskiej policji.



Tylko w poniedziałek na dogach woj. śląskiego policjanci, którzy kontrolowali trzeźwość uczestników ruchu drogowego zatrzymali 125 kierujących, którzy tego dnia nie powinni byli wsiąść za kierownicę. To niechlubny rekord, który pokazuje jednak, że kontrole trzeźwości są zasadne i stale będą prowadzone przez mundurowych - zaznaczyła komenda wojewódzka.

Kierowcy jeżdżą po alkoholu i narkotykach

W poniedziałkowej akcji policji wykorzystane zostały różnego rodzaju urządzenia i testery, służące do wykrywania alkoholu i narkotyków w organizmie. Mundurowi zatrzymali 78 kierujących w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila alkoholu), 35 w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) i 12 pod wpływem środków odurzających. Najwięcej, bo aż 10 pijanych wpadło w Katowicach i w powiecie zawierciańskim.



Policjanci przypominają, że każdy kierowca, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu lub narkotyków jest potencjalnym zagrożeniem dla pozostałych użytkowników dróg. Wsiadanie za kierownicę w takim stanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i może doprowadzić do tragedii.

Jak wynika z policyjnych statystyk, w ubiegłym roku pijani kierowcy na drogach województwa śląskiego spowodowali 90 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 104 zostały ranne. Przez cały rok policjanci zatrzymali w sumie 8665 nietrzeźwych kierujących.



Alkohol obniża koncentrację, spowalnia reakcję oraz powoduje błędną ocenę odległości i prędkości. Tym samym uniemożliwia bezpieczne poruszanie się po drodze i często prowadzi do śmierci zupełnie przypadkowych osób - podkreślają mundurowi. Za samo kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi do 2 lat więzienia, wysoka grzywna i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.