Katowiccy policjanci zatrzymali dwóch nastolatków podejrzanych o rozbój z użyciem noża i wymuszenie rozbójnicze na 14-letnim chłopcu. Młodzi przestępcy ukradli chłopcu telefon komórkowy i czapkę, oraz zmusili do przekazania pieniędzy. Zostali aresztowani na 3 miesiące. Grozi im kara do 12 lat więzienia.

/ Śląska policja / Materiały prasowe



Do zdarzenia doszło w pustostanie w centrum Katowic. Podejrzani, przykładając nastolatkowi nóż do gardła, zażądali jego telefonu komórkowego, a także zmusili chłopca, aby napisał do swojego ojca, by przelał mu pieniądze na konto, które następnie zabrali. Ukradli również chłopcu czapkę. Wartość strat oszacowano na kwotę 650 złotych.

Po całym zdarzeniu chłopak wrócił do domu i opowiedział mamie o tym, co się wydarzyło. Kobieta natychmiast powiadomiła policję. Po kilku dniach nastolatkowie zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu.

Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.