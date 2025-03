Dzwon Vox Patris waży 55 ton, ma ponad 4 metry wysokości i jak mówią jego wykonawcy, jest największym dzwonem kołysanym na świecie. Powstał w całości w Polsce, a wkrótce trafi do Sanktuarium Boga Ojca Przedwiecznego w Trindade w Brazylii. W ten weekend można go obejrzeć w Rydułtowach, zanim wyruszy w podróż z dwoma mniejszymi dzwonami.

Dzwon Vox Patris waży 55 ton / Anna Kropaczek / RMF FM

Vox Patris powstawał w Przemyślu, Krakowie i Rydułtowach. W ten weekend każdy może go zobaczyć. To niepowtarzalna okazja, bo za kilka dni wraz z dwoma innymi, mniejszymi dzwonami wyruszy w podróż do Brazylii.

Naszym zadaniem było wykucie serca tego dzwonu. To też jest spektakularny element, bez którego on nie wydobędzie dźwięku. Serce dzwonu waży dwie tony. Zostało wykonane technologią kucia swobodnego. Wykonaliśmy też konstrukcje, jarzmo dzwonu o wadze 10 ton - mówi Grzegorz Klyszcz z firmy "Rduch Bells and Clocks" z Rydułtów.

Dzwony Vox Patris / Anna Kropaczek / RMF FM

Projekt trwał 11 lat. Pierwszy odlew się nie udał. Było to dla nas trudne doświadczenie, ale udało się wszystkie trudności pokonać, wyciągnąć wnioski i dzwon powstał. Proces produkcji to dwa lata - mówi Grzegorz Klyszcz.

Transport Vox Patris do Brazylii to także ogromne przedsięwzięcie. Dzwon zostanie przewieziony do portu w Gdyni, skąd wyruszy statkiem do Hamburga, a później kolejnym statkiem do portu w Sao Paulo. W Brazylii powinien znaleźć się w maju.

W sobotę i niedzielę dzwon Vox Patris można zobaczyć na terenie firmy w Rydułtowach w godz. 9:00-18:00. Już w sobotni poranek przyszło sporo osób. Aż ciarki przechodzą. Śledziliśmy powstawanie tego dzwonu i czekaliśmy na ten moment. Niestety, nie będziemy go słyszeć - mówiła mieszkanka Pszowa.