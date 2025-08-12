Gang produkujący nielegalne anaboliki został rozbity przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Na polecenie wielkopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymano 8 osób. Śledczy przy rozpracowywaniu grupy współpracowali z Polską Agencją Antydopingową POLADA.

Funkcjonariusze CBŚP rozbili gang produkujący nielegalne anaboliki / Centralne Biuro Śledcze Policji / Policja

Gang produkujący nielegalne anaboliki działał od początku 2022 roku. W tym okresie miał w sumie zarobić blisko 8 milionów złotych. Do wytwarzania anabolików wykorzystywał substancje sprowadzane z krajów azjatyckich. Produkty te sprzedawał przez internet.

Akcja CBŚP. Zlikwidowano fabrykę fałszywych leków

Podczas akcji zatrzymań funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali fabrykę sfałszowanych produktów leczniczych. W pomieszczeniach były profesjonalne maszyny - tabletkarki, wirówki, aplikatory do ampułek, a także magazyn z półproduktami i opakowaniami.

Zabezpieczono także luksusowy samochód marki BMW, zegarki oraz gotówkę w wysokości 90 tys. złotych. Łączna wartość zabezpieczonego mienia przekracza 250 tys. zł.

W trakcie przeszukań policjanci natrafili także na narkotyki; znaleźli marihuanę, kokainę i klefedron.

Zatrzymano 8 osób

W sumie zatrzymano 8 osób, w tym dwóch liderów grupy. Prokurator przedstawił im łącznie 18 zarzutów, m.in. udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, wytwarzania oraz dystrybucji fałszywych produktów leczniczych i prania pieniędzy. Pięć osób trafiło do tymczasowego aresztu.

Eksperci POLADA i Narodowego Instytutu Leków sprawdzają teraz, czy przejęte wyroby zagrażały zdrowiu bądź życiu konsumentów.