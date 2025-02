Mierzył 30 cm i ważył 8 kg. Lekarze ze Szpitala Miejskiego w Zabrzu usunęli pacjentce gigantycznego guza jajnika. To okazja, by przypomnieć, że regularne badania ginekologiczne są kluczowe przy wczesnym wykrywaniu tego typu zmian.

/ Szpital Miejski w Zabrzu /

Jak przekazała rzeczniczka Jolanta Cmok, do Szpitala Miejskiego w Zabrzu zgłosiła się 23-letnia kobieta, u której lekarze zdiagnozowali dużego guza w obrębie przydatków lewych. Po przeprowadzeniu szczegółowych badań zakwalifikowano ją do operacji.

Zabieg polegał na usunięciu guza, który miał aż 30 cm i ważył blisko 8 kg. Operację przeprowadził interdyscyplinarny zespół, w skład którego weszli ginekolodzy-położnicy oraz chirurg naczyniowy.

/ Szpital Miejski w Zabrzu /

Po zabiegu pacjentka szybko wróciła do zdrowia i obecnie przebywa już w domu. Jej jakość życia uległa znaczącej poprawie - powiedziała Cmok.

Rzeczniczka szpitala wyjaśniła, że pacjentka najprawdopodobniej przez dłuższy czas nie odwiedzała ginekologa. Gdyby regularnie poddawała się badaniom, lekarz z pewnością wcześniej wykryłby obecność guza.

"Nie bójmy się diagnozy! To tylko pierwszy krok do szybszego i skuteczniejszego leczenia. Im wcześniej zareagujemy, tym większe mamy szanse na pełne wyleczenie i powrót do zdrowia" - przypomina szpital na swojej stronie.