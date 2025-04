Kłopoty z wodą z sieci wodociągowej w Kochcicach w Śląskiem. Sanepid zakazał korzystania z niej, bo w próbkach wody wykryto bakterie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK), problem dotyczy ponad 3 tys. mieszkańców trzech miejscowości w gminie Kochanowice: Kochcice, Jawornica i Lubecko, które są zaopatrywane przez wodociąg sieciowy Kochcice.

Jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, w ostatnich dniach pobrano siedem próbek wody do badań laboratoryjnych z wodociągu sieciowego Kochcice, trzy nich wykazały obecność enterokoków. Woda z sieci wodociągowej Kochcice nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i mycia zębów. Może być używana jedynie do spłukiwania toalet.

"Jakość wody w sieci wodociągowej Kochcice pozostaje pod wzmożonym nadzorem sanitarnym, będzie na bieżąco monitorowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań" - przekazało WCZK.

Mieszkańcom korzystającym z ujęcia w Kochcicach gmina Kochanowice dostarcza wodę beczkowozami, wyznaczając kilka miejsc dystrybucji. Są one wskazane na stronie internetowej pod TYM adresem . Woda dla zwierząt gospodarskich jest rozwożona przez strażaków z OSP mieszkańcom, którzy zgłoszą taką potrzebę.

Przedstawiciele gminy Kochanowice poprosili mieszkańców, którzy nie mogą korzystać z wody z sieci, by używali do picia wody butelkowanej. Ta dostarczana beczkowozami nadaje się do picia po przegotowaniu oraz do przygotowania posiłków i mycia. Zaapelowali o racjonalne korzystanie z wody i śledzenie komunikatów.