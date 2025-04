Ściana wydobywcza kopalni Halemba, gdzie doszło do wstrząsu, została wyłączona z eksploatacji – przekazała rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok. Wizja lokalna odbędzie się najwcześniej w poniedziałek, 5 maja – dodała.

Ściana kopalni Halemba wyłączona z eksploatacji po wstrząsie (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Ściana wydobywcza kopalni Halemba, gdzie we wtorek doszło do wstrząsu, została wyłączona z eksploatacji

Wizja lokalna odbędzie się najwcześniej w poniedziałek, 5 maja

W chwili wstrząsu w rejonie ściany wydobywczej przebywało 33 górników. Dwóch z nich trafiło do szpitali. Ich stan jest dobry

Podziemny wstrząs, do którego doszło we wtorek na poziomie 1030 m, był silnie odczuwalny w kilku miastach. Według informacji PGG miał on energię 5x10do7J, co odpowiada magnitudzie 3,1 w skali Richtera.

Ściana wydobywcza nr 2 pokładu 410 została wyłączona z eksploatacji - poinformowała Ewa Grudniok w środę po zebraniu zespołu ekspertów. Określili oni warunki wykonania wizji lokalnej, jaka będzie mogła odbyć się najwcześniej w poniedziałek.

Ściana wydobywcza 2 w pokładzie 410 w kopalni Halemba została przygotowana do eksploatacji w 2024 r. Jej spodziewany wybieg sięga 1080 m przy długości 120 m i wysokości ok. 3 m.

W chwili wstrząsu w rejonie ściany wydobywczej przebywało 33 górników. Dwóch z nich przetransportowano do szpitali w Katowicach i Zabrzu. Ich stan jest dobry - powiedziała Grudniok, dodając, że poszkodowani najprawdopodobniej wyjdą do domu w czwartek.

Zobacz również: Dwaj górnicy poszkodowani po wstrząsie w kopalni Halemba

Niebezpieczne sytuacje pod ziemią

Podziemne wstrząsy, obok wybuchów metanu i pyłu węglowego, są częstymi przyczynami wypadków górniczych.

Przeważająca część wstrząsów, nawet jeżeli są istotnie odczuwalne na powierzchni, nie wywołuje negatywnych skutków. Te, które powodują uszkodzenia w infrastrukturze pod ziemią lub na powierzchni, nazywane są tąpnięciami.

Pod koniec stycznia 2025 r. w kopalni Marcel doszło do tąpnięcia, w następstwie którego zmarł jeden górnik, a 11 trafiło do szpitali, z czego dziewięciu następnego dnia wróciło do domów.

Według Głównego Instytutu Górnictwa w 2024 r. w obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego odnotowano 1108 wstrząsów o magnitudzie większej niż 1,5 w skali Richtera, z czego 416 o magnitudzie większej niż 2 w skali Richtera. Najsilniejsze z nich, o magnitudzie 3,9 i 3,6 w skali Richtera, były szczególnie odczuwalne w Rybniku, Radlinie, Rydułtowach, Wodzisławiu Śląskim, Marklowicach, Gliwicach, Radlinie Szczerbice, Pszowie i Lubomii.

Wypadki w kopalniach węgla kamiennego / Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński / PAP

Halemba - pierwsza polska kopalnia po II WŚ

Kopalnia Halemba była pierwszą w Polsce kopalnią oddaną do eksploatacji po II wojnie światowej. Funkcjonowała samodzielnie przez 50 lat - od 1957 do 2007 r. Obecnie jest jednym z dwóch ruchów należącej do PGG kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej.

PGG planuje obecnie stopniowe połączenie ruchów Halemba i Bielszowice w jednoruchową kopalnię Ruda (wcześniej działał w niej też zlikwidowany już ruch Pokój), poczynając od 1 lipca 2025 r. Jako jeden zakład kopalnia Ruda ma zostać wygaszona w 2034 r.