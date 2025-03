Kontrole na przejściach granicznych Polski z Czechami i Słowacją. Wszystko z powodu wykrycia ogniska pryszczycy na Węgrzech. Minister rolnictwa wydał więc rozporządzenie dotyczące zamknięcia terytorium Polski na przywóz wybranych towarów z Węgier oraz z części obszaru Słowacji.

Polskie służby weterynaryjne pozostają w stanie stałej gotowości. Wprowadzono dyżury służb weterynaryjnych na przejściach granicznych ze Słowacją oraz z Czechami, a także restrykcyjne kontrole transportów zwierząt prowadzone we współpracy z policją, Krajową Administracją Skarbową i Inspekcją Transportu Drogowego.

W Śląskiem na terenie czterech powiatów jest pięć takich punktów kontroli. To przejścia graniczne w Cieszynie, Chałupkach, Gorzyczkach, Zwardoniu-Korbielowej oraz Zwardoniu-Lalikach.

Źródło zakażenia wykryto w gospodarstwie węgierskim w regionie, który graniczy ze Słowacją. Znajduje się tam ponad 1400 sztuk bydła. Obecnie trwa tam likwidacja stada, a truchła są unieszkodliwiane w pobliskim zakładzie utylizacji.

Węgierskie służby przeprowadziły także wizytacje w ok. 80 proc. gospodarstw położonych w obszarach objętych ograniczeniami. Trwa kontrola i pobieranie próbek do badań w gospodarstwach, w których mogło dojść do rozprzestrzeniania się czynnika zakaźnego

W związku z tym, na mocy rozporządzenia ministra rolnictwa, na całym terytorium Polski obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, produktów i przedmiotów, które mogą przenosić pryszczycę.

W środę Komisja Europejska wydała decyzję wykonawczą, w której na obszarach objętych ograniczeniami weterynaryjnymi obowiązuje m.in. zakaz przemieszczania zwierząt wrażliwych na pryszczycę, produktów pochodzących od tych zwierząt oraz materiału biologicznego, a także pasz i przedmiotów, które mogą przenosić wirusa tej choroby.

Obostrzenia na granicach z Czechami mają obowiązywać przez 21 dni, ale w przypadku pogorszenia się sytuacji na Węgrzech mogą zostać przedłużone. Czeski resort rolnictwa zakazał także wjazdu niezdezynfekowanych pojazdów do gospodarstw rolnych. Nie mogą też pojawiać się tam osoby, które w ciągu ostatnich 21 dni były na Węgrzech

Pryszczyca jest wirusową chorobą zwierząt parzystokopytnych domowych oraz dzikich. Na zakażenie pryszczycą najbardziej wrażliwe jest bydło, następnie świnie, owce i kozy. Ostatni przypadek tej choroby w Polsce stwierdzono w 1971 r.