Trwają kontrole graniczne w związku z wykryciem pryszczycy w jednym z gospodarstw na Węgrzech. W Śląskiem prowadzone są one w kilku miejscach.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Sprawdzane są transporty zwierząt oraz produktów, które potencjalnie mogą stanowić źródło lub drogę szerzenia się pryszczycy.

Policjanci prowadzą kontrole razem ze strażą graniczną, Inspekcją Transportu Drogowego oraz Krajową Administracją Skarbową. Od 8 marca przeprowadzono już prawie 7 tysięcy takich kontroli w Korbielowie, Lalikach, Chałupkach, Gorzyczkach oraz Cieszynie. W tym ostatnim miejscu było ich najwięcej, bo ponad 2,5 tysiąca.

Przedwczoraj inspekcja weterynaryjna kontrolowała przejście graniczne w Cieszynie-Boguszowicach, Gorzyczkach oraz w Zwardoniu. W Boguszowicach sprawdzono pięć przesyłek zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego: dwa z Węgier, dwa z Czech oraz jeden z Niemiec. Cztery z nich docelowo kierowane były do Polski, a jeden do Finlandii. W Gorzyczkach sprawdzono jeden transport zwierząt z Czech do Polski, a w Zwardoniu dwa transporty zwierząt do Polski ze Słowacji. Wszystkie te transporty oraz przesyłki zostały przepuszczone przez granicę.

Ponadto na przejściach granicznych w działaniach związanych z dezynfekcją pojazdów biorą też udział strażacy. Dotąd żadnego pojazdu nie zatrzymano.