Policjanci z Tarnowskich Gór zatrzymali 47-letniego mężczyznę, który z ukrycia fotografował dzieci bawiące się na placu zabaw przy ulicy Morcinka. W jego telefonie funkcjonariusze odkryli materiały pornograficzne z udziałem małoletnich. Zatrzymany usłyszał już prokuratorskie zarzuty i został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Fotografował dzieci na placu zabaw. Został zatrzymany, fot. Śląska Policja

47-latek z Tarnowskich Gór został zatrzymany po tym, jak z ukrycia fotografował dzieci na placu zabaw.

W jego telefonie znaleziono treści pornograficzne z udziałem małoletnich - grozi mu do 5 lat więzienia.

Zgłoszenie o podejrzanym mężczyźnie wpłynęło w środę po godzinie 11 od dyrekcji przedszkola. Placówkę zaalarmował świadek, którego zaniepokoiło zachowanie osoby fotografującej dzieci z ukrycia.

Na miejsce natychmiast udali się dzielnicowi z tarnogórskiej komendy. Mundurowi szybko zlokalizowali i zatrzymali podejrzanego. Okazało się, że 47-letni mieszkaniec Tarnowskich Gór nie tylko robił zdjęcia dzieciom, ale posiadał w telefonie treści pornograficzne z udziałem osób nieletnich.

Usłyszał zarzuty

Zatrzymany trafił do policyjnej celi, a następnego dnia został doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzut posiadania pornografii dziecięcej. Prokurator zdecydował o objęciu go dozorem policyjnym. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci podkreślają, że kluczowe w całej sprawie okazało się odpowiedzialne zachowanie świadka, który nie zbagatelizował niepokojącej sytuacji.

To doskonały przykład na to, jak ważna jest obywatelska czujność. Dzięki szybkiej reakcji możliwe było natychmiastowe działanie - podkreślają funkcjonariusze.

Policja apeluje, by nie pozostawać obojętnym wobec podejrzanych zachowań, zwłaszcza w miejscach, gdzie przebywają dzieci. Wystarczy jeden telefon na numer alarmowy 112, by zareagować i zapewnić bezpieczeństwo najmłodszym - przypominają mundurowi.