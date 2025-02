Udawali pracowników banku i pod pozorem tego, że oszczędności zgromadzone na koncie bankowym są zagrożone, wyłudzali pieniądze. Do sądu w Sosnowcu trafił akt oskarżenia wobec 9 obcokrajowców. Prokuratura zarzuca im, że oszukali 30 osób, które straciły 550 tys. złotych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Sprawcy dzwonili na losowo wybrane numery telefoniczne osób w całej Polsce. Podawali się za pracowników banku i mówili, że odkryli podejrzane transakcje, wykonania których właściciel rachunku nie potwierdzał. Czasami alarmowali o wycieku danych klienta albo o tym, że ktoś wykorzystując je chce zaciągnąć kredyt.

Po takim wstępie przestępcy nakłaniali właściciela rachunku do wygenerowania kodu blik albo do zainstalowania oprogramowania, umożliwiającego zdalny dostęp do bankowości elektronicznej. Potem wypłacali pieniądze w bankomatach albo przelewali pieniądze na kontrolowane przez siebie rachunki bankowe.

Od listopada 2022 roku do czerwca 2023 roku podejrzani oszukali w całej Polsce co najmniej 30 osób na kwotę blisko 550 tys. złotych.

Prokuratura Rejonowa Sosnowiec-Południe skierowała do sądu akt oskarżenia wobec 9 osób narodowości ukraińskiej, gruzińskiej i mołdawskiej. Ośmiu mężczyznom i kobiecie, w wieku od 23 do 40 lat, zarzucono popełnienie 82 oszustw oraz paserstwa. Grozi im do 8 lat więzienia. Wobec pięciu podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt.