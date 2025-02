Trutka na szczury wymieszania z ziarnem - to właśnie jest rozsypywane od kilku dni w różnych miejscach w Krakowie. Tę informację potwierdził RMF MAXX Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Krakowie. "Kraków dla Mieszkańców" opublikował mapę, gdzie zaznaczone jest około 60 lokalizacji, w których mieszkańcy znaleźli trutki. Służby i władze apelują o to, by uważać na swoje czworonogi.

Zdj. poglądowe / Shutterstock Od kilku dni mieszkańcy stolicy Małopolski alarmują - głównie w mediach społecznościowych - że w różnych rejonach miasta pojawiły się trutki, często ukryte w jedzeniu. Otrutych zostało już kilka psów. Incydenty celowego trucia zwierząt miały miejsce m.in. przy ul. Józefa Brodowicza, Kącik, Saskiej, Centralnej, Rusznikarskiej, Wybickiego, Krowoderskich Zuchów, Batalionu "Skała" AK, w parku Krowoderskim, na os. Dywizjonu 303, osiedlu Piastów, osiedlu Avia, w okolicach DH Wanda czy w Parku Krakowskim - w rejonie placu zabaw. Pełną listę miejsc można znaleźć TUTAJ . Jedna z ostatnich interwencji straży pożarnej i policji w sprawie rozsypanej na trawnikach substancji była m.in. na osiedlu Zielonym czy przy ul. Łaszkiewicza - przy skrzyżowaniu z ul. Ostatnią. Jak dowiedział się dziennikarz RMF MAXX Przemysław Błaszczyk, w niektórych przypadkach była to trutka wymieszana z ziarnem. Zobacz również: W jednym z krakowskich parków znaleziono zwłoki Po dokładnej analizie okazało się, że jest to ogólnie dostępna trutka na gryzonie. Nasze działania polegały na zebraniu materiału i przekazaniu ich policji, która prowadzi dalsze działania dochodzeniowo-śledcze - powiedział RMF MAXX Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Krakowie. Służby apelują, aby - w przypadku zauważenia podejrzanych substancji - zawiadamiać straż miejską (numer 986) lub policję. Właściciele psów powinni też bacznie obserwować swoje czworonogi - czy nie stają się ospałe i apatyczne, czy nie wymiotują lub nie chcą jeść. To mogą być objawy zatrucia.