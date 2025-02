Ponad jedna trzecia pracowników Polskiej Grupy Górniczej gotowa jest odejść z pracy w górnictwie pod warunkiem otrzymania jednorazowej odprawy pieniężnej lub przejścia na urlop przedemerytalny. Z ankiety przeprowadzonej w spółce wynika, że górnicy najchętniej skorzystaliby z urlopów.

Na zdjęciu: KWK Mysłowice-Wesoła / Andrzej Grygiel / PAP

W grudniu Polska Grupa Górnicza przeprowadziła wśród pracowników ankietę dotyczącą ich przyszłości i zmian w zatrudnieniu. Udział w ankiecie był dobrowolny, a pytania na wewnętrznym internetowym portalu o zamiar ewentualnego odejścia z PGG zadano blisko 37 tysiącom osób. W ankiecie wzięła udział ponad 1/3 pracowników, czyli blisko 13,5 tysiąca osób.

Większość wybrałaby urlop przedemerytalny

Z urlopów przedemerytalnych chciałoby skorzystać ponad 11,5 tysiąca pracowników, z jednorazowych odpraw - ponad 1800 osób. Te liczby obejmują łącznie górników pracujących pod ziemią, pracowników przeróbki mechanicznej węgla i pozostałych pracowników powierzchni.



Odpowiedzi udzieliło 13 394 zatrudnionych. Najwięcej chętnych (w sumie aż 10 755) zgłosiło gotowość do przejścia na urlop górniczy. W poszczególnych kopalniach PGG S.A. takich pracowników było ponad pół tysiąca, a w kilku ruchach wydobywczych chętnych do skorzystania z urlopu górniczego jest ponad tysiąc osób (w Piaście 1209, w Ziemowicie 1185, w Murckach-Staszicu 1170, w Mysłowicach Wesołej 1021). Na dziś możliwość skorzystania z urlopów górniczych w PGG miałoby ok. 2000 pracowników. Systematycznie, z każdym rokiem kolejne osoby zatrudnione w naszej spółce będą nabywały potrzebne do tego uprawnienia - powiedział Damian Czoik - dyrektor HR w Polskiej Grupie Górniczej S.A.

Odejście - tak, ale na korzystnych warunkach

Według PGG wyniki ankiety wskazują, że pracownicy są gotowi odejść z górnictwa na korzystnych dla nich warunkach. To istotne, bo m.in. umowa społeczna zakłada wygaszanie kolejnych kopalń, zmniejszanie wydobycia i redukcję zatrudnienia.



By można było korzystać z odpraw i urlopów potrzebna jest nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa. Jej projekt jest na etapie konsultacji.

Dotychczasowe rozwiązania umożliwiały pracownikom korzystanie z jednorazowej odprawy pieniężnej w wysokości 120 tys. zł albo urlopów przedemerytalnych: czteroletniego górniczego i trzyletniego dla pracowników przeróbki.