Służby pracują na miejscu awaryjnego lądowania szybowca w Bielsku-Białej. Strażacy informują, że nikt nie został poważnie ranny.

Szybowiec lądował awaryjnie przed godz. 11:30 w rejonie ulicy Zwardońskiej w Bielsku-Białej. Jak relacjonuje straż pożarna, w czasie tego manewru zahaczył o ogrodzenie.

Pilot szybowca został przebadany przez medyków, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Służby zabezpieczają miejsce lądowania szybowca. Okoliczności tego zdarzenia będą dokładnie badane.

