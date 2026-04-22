Służby pracują na miejscu awaryjnego lądowania szybowca w Bielsku-Białej. Strażacy informują, że nikt nie został poważnie ranny.
- Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl
Szybowiec lądował awaryjnie przed godz. 11:30 w rejonie ulicy Zwardońskiej w Bielsku-Białej. Jak relacjonuje straż pożarna, w czasie tego manewru zahaczył o ogrodzenie.
Pilot szybowca został przebadany przez medyków, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Służby zabezpieczają miejsce lądowania szybowca. Okoliczności tego zdarzenia będą dokładnie badane.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.