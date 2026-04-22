Na łącznicy trasy S8 z S2 na węźle Konotopa pod Warszawą doszło do poważnego wypadku z udziałem samochodu ciężarowego. Pojazd uderzył w bariery oraz ekrany akustyczne, a przewożony ładunek rozsypał się na jezdnię prowadzącą w kierunku lotniska. Droga jest zablokowana, a na trasie utworzył się kilkukilometrowy korek.

/ WOJCIECH OLKUSNIK / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl.

Ciężarówka wbiła się w bariery i ekrany akustyczne na łącznicy trasy S8 z S2 na węźle Konotopa pod Warszawą. Siła uderzenia była na tyle duża, że przewożony ładunek wysypał się na całą szerokość drogi.

Trasa prowadząca w kierunku lotniska Chopina została zablokowana.

Kierowca zakleszczony w kabinie

W wyniku wypadku kierowca ciężarówki został zakleszczony w kabinie pojazdu. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, które wyciągnęły mężczyznę i przekazały zespołowi ratownictwa medycznego.

Kierowca nie odniósł poważnych obrażeń.



Pojazd stanął w poprzek drogi, cały ten wjazd został zablokowany, bardzo wstępne informacje mówią nam o tym, że kierujący obywatel Litwy może być pod wpływem alkoholu - powiedział sierż. szt. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Na S8 utworzył się już czterokilometrowy korek.

Służby apelują o omijanie tego odcinka i korzystanie z innych tras.

Na miejscu cały czas pracują służby ratunkowe oraz ekipy sprzątające. Usuwanie skutków wypadku i przywracanie przejezdności drogi może potrwać jeszcze kilka godzin.

