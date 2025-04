Podczas remontu katowickiego węzła kolejowego doszło do uszkodzenia miejskiego wodociągu na linii Katowice Zawodzie - Mysłowice. Są utrudnienia w ruchu pociągów - poinformowały w środę o poranku PKP Polskie Linie Kolejowe.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według komunikatu PKP PLK, do usunięcia awarii konieczne jest wypompowanie wody, naprawa wodociągu oraz toru. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) wskazało, że może to potrwać ok. ośmiu godzin.

Jest przerwa w ruchu pociągów. (...) Obecnie pociągi kursują trasami zmienionymi - poinformowały PKP PLK ok. godz. 7.10.

Przedstawiciele spółki zaznaczyli, że informacje o zmianach są przekazywane podróżnym na stacjach, przystankach oraz stronie internetowej.

Natomiast WCZK przekazało, że wprowadzono wzajemne honorowanie biletów pomiędzy przewoźnikami kolejowymi oraz w autobusach Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Remont katowickiego węzła kolejowego obejmuje m.in. rozbudowę połączenia Katowice Szopienice Południowe - Katowice - Katowice Piotrowice, przebudowę głównej stacji Katowice, remonty istniejących i budowę nowych przystanków, a także odbudowę całej infrastruktury inżynieryjnej, w tym wiaduktów kolejowych. Wartość umowy podpisanej w 2024 r. przez PKP PLK z wykonawcą to 4,1 mld zł brutto.

Sygnalizowany termin realizacji wszystkich prac na katowickim węźle kolejowym to 2028 r. Do tego czasu ruch pociągów przez miasto ma być w różny sposób ograniczony. Utrudnienia dot. również ruchu drogowego, m.in. ze względu na zamykanie na czas rozbiórki i odbudowy wiaduktów kolejowych.